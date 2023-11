Real Madrid, Modric a rischio per la partita contro il Napoli (Marca)

Contro il Cadice ha accusato un fastidio alla coscia sinistra ed è uscito nel secondo tempo. Domani gli esami per capire l’entità del fastidio

In casa Real Madrid potrebbero arrivare ulteriori brutte notizie. Per il Napoli sono però buone notizie. Pare, infatti, che il centrocampista croato Luka Modric potrebbe saltare la partita di Champions di mercoledì contro il Napoli.

A scriverlo è Marca che riporta come Modric nella partita contro il Cadice sia uscito nel secondo tempo per un fastidio alla coscia. Al Real conservano un cauto ottimismo, il giocatore potrebbe essersi fermato in tempo. Tuttavia i medici predicano calma, faranno gli esami tra oggi e domani e, domani stesso, si avranno maggiori informazioni.

Scrive Marca

“Carlo Ancelotti dovrà aspettare martedì per scoprire se potrà contare su Luka Modric nella sfida di Champions League contro il Napoli (mercoledì, ore 21) . Il 10 è tornato con un fastidio da Cadice, e i medici hanno deciso di rinviare a domani gli esami finali per accertare l’entità dei disturbi del croato. La prima impressione è ottimistica, ma il Real Madrid preferisce essere cauto considerando il brutto periodo di infortuni della squadra“.

Modric, scrive il quotidiano spagnolo, “è uscito a metà ripresa per un fastidio alla coscia sinistra , come confermato da Ancelotti a fine partita“.

Per Marca, Ancelotti non ha escluso il centrocampista croato per la partita contro il Napoli. In caso di una sua assenza però, il Real si ritroverebbe in estrema difficoltà a centrocampo. Al Real mancheranno sicuramente Vinicius, Tchouaméni e Camavinga. Tutti e tre infortunati.

Questo il report odierno dell’allenamento dei Blancos:

“Dopo la vittoria di ieri contro il Cadice, il Real Madrid ha iniziato a preparare la partita della quinta giornata del Gruppo C di Champions League. La nostra squadra affronterà il Napoli allo stadio Santiago Bernabéu (mercoledì, ore 21:00; Movistar Champions League).

La squadra ha iniziato la seduta con esercizi in palestra. Successivamente, i titolari contro il Cadice hanno svolto un lavoro di recupero in campo e al chiuso. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni di pressing, possesso palla e attacco-difesa. Successivamente hanno giocato diverse partite su un campo ridotto e si sono allenati con cross laterali e tiri in porta. Brahim sta recuperando dai problemi intestinali, mentre Kepa si è allenato in palestra e in campo individualmente. Arda Güler , Militão , Courtois, Tchouameni, Camavinga e Vini Jr. continuano i loro processi di recupero“.

ilnapolista © riproduzione riservata