Probabili formazioni di Napoli-Union Berlino, niente turnover per Garcia

L’unico dubbio per l’allenatore francese è tra Olivera e Mario Rui. Natan sarà confermato così come Raspadori in attacco

Tutto pronto per la sfida di Champions tra il Napoli e l’Union Berlino che andrà in scena alle 18.45 al Maradona. Partita chiave per gli azzurri di Rudi Garcia nell’economia di un girone in cui il Napoli può ancora ambire al 1° posto, attualmente occupato dal Real Madrid, imbattuto e a punteggio pieno.

Il Napoli di Rudi Garcia attende l’Union Berlino, già battuta 2-1 all’andata, per il 4° turno del Girone C. Per quanto riguarda le formazioni che dovrebbero scendere in campo Garcia non dovrebbe fare turnover l’unico dubbio è tra Olivera e Mario Rui. Natan confermato così come Raspadori

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia . All. Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2) – Ronnow; Knoche, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Kral, Khedira, Laïdouni, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.

ARBITRO: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

