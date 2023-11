Play off Euro 2024, Zielinski e Kvara affronteranno Estonia e Lussemburgo

La Polonia affronterebbe in un’ipotetica finale una tra Galles e Finlandia; per la Georgia c’è la vincente di Grecia-Kazakistan.

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti di semifinali e finali dei play off per Euro 2024. Le partite saranno disputate a marzo. La Polonia di Piotr Zielinski nel gruppo A affronterà l’Estonia, mentre la Georgia di Kvara nel gruppo C sfiderà il Lussemburgo.

Se la Polonia dovesse vincere, affronterebbe la vincente di Galles-Finlandia; per la nazionale georgiana, invece, ci sarebbe la vincente di Grecia-Kazakistan.

La Nazionale polacca di Zielinski era nel gruppo E di qualificazioni, in cui sono passate Albania e Repubblica Ceca; nel gruppo della Georgia di Kvara hanno staccato già il pass per gli Europei la Spagna e la Scozia.

INTER E JUVE SUL POLACCO (Gazzetta):

Cristiano Giuntoli conosce molto bene il centrocampista polacco, avendolo portato in prima persona all’ombra del Vesuvio nel 2016. Insieme hanno vinto l’ultimo scudetto e la stima reciproca è rimasta intatta, nonostante l’addio al Napoli dell’attuale d.t. della Juve, che ora spera di portarselo a Torino nel 2024. Zielinski, però, è anche nelle mire dell’Inter e Beppe Marotta ha già sondato con l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek, la possibilità di un trasferimento a Milano con una proposta di ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione.

IL CHELSEA INTERESSATO A KVARA (Espn):

Kvaratskhelia sarebbe in linea con la strategia del Chelsea di ingaggiare giovani giocatori con un grande potenziale. Tuttavia, il Napoli resiste a qualsiasi offerta dato che l’ala è sotto contratto con il club fino al 2027 e si dice che i colloqui stiano procedendo positivamente su un nuovo contratto a condizioni migliorate. Il valore del georgiano è superiore a €100 milioni e il Chelsea deve fronteggiare le regole del Fair Play finanziario Uefa.

