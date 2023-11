Pistorius ottiene la libertà condizionata: uccise la fidanzata Reeva 10 anni fa

L’ex campione paralimpico sudafricano esce dal carcere dopo dieci anni. La libertà condizionata, come dichiarato da un portavoce del Dipartimento dei Servizi Correzionali, scatterà “a partire dal 5 gennaio 2024”

L’ex campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius, condannato a 13 anni e 5 mesi per l’omicidio della sua compagna Reeva Steenkamp 10 anni fa, ha ottenuto la libertà condizionale e sarà scarcerato il prossimo 5 gennaio. La commissione incaricata dei rilasci anticipati ha esaminato il suo caso e ha determinato che “il detenuto è idoneo al reinserimento sociale“.

“Il Dipartimento dei Servizi Correzionali (DCS) conferma la libertà condizionata per Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024”, ha dichiarato un portavoce del DCS.

Pistorius aveva chiesto all’Alta Corte di Pretoria nel 2022 la libertà e sarebbe dovuto uscire a marzo, ma la commissione per la libertà vigilata aveva concluso che “il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione” fissando per l’agosto 2024 un nuovo processo.

In carcere Pistorius è molto cambiato, come ha raccontato a gennaio Peet Van Zyl, il suo manager a Repubblica

«Fisicamente sì. Gli sono caduti i capelli, è molto stempiato, e anche dimagrito. E soprattutto fuma, una sigaretta dopo l’altra, nevroticamente. Prima non aveva questa abitudine. Con me commenta le notizie sull’atletica, è ancora molto appassionato del suo sport. Anche se me lo ha detto chiaramente che non tornerà più a correre. Ha 36 anni, la sua carriera è finita. Si rende conto che ha sbagliato e distrutto molte vite, anche la sua. Tutto finito. In carcere si è messo a studiare business administration e settore immobiliare. Una volta fuori si occuperà di proprietà e di case. Ora pulisce i bagni della struttura, il suo lavoro è quello».

A ottobre la Corte Costituzionale ha rivisto e corretto la decisione presa lo scorso 31 marzo da parte del Tribunale di Pretoria, che gli aveva negato la libertà sostenendo che l’ex campione paralimpico non aveva superato la soglia della metà della pena. Il giudice aveva ritenuto come data di riferimento il novembre 2017, quando la Corte Suprema d’Appello aveva portato la pena a 15 anni, sbagliando secondo la Corte Costituzionale.

IL CASO

Il 13 febbraio 2013 l’atleta paralimpico ha sparato alla fidanzata, Reeva Steenkamp, scambiandola per un ladro che si era introfulato nella sua casa di Pretoria. La donna, colpita alla testa e a un braccio, è morta. Pistorius, trovato sotto choc, è stato arrestato

