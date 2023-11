Bagnaia: «Martin è stato fortunato, io ho rischiato di perdere qualcosa di più importante del Mondiale»

A Sky sul problema delle gomme: «Se a lui è capitato solo domenica scorsa, a noi è successo diverse volte »

Siamo entrati nell’ultimo weekend della Moto Gp e il mondiale non è ancora stato assegnato. Pecco Bagnaia ha un vantaggio di 21 punti rispetto al rivale Jorge Martin, che dopo la gara disastrosa in Qatar, si era lamentato delle gomme che gli erano toccate. Il pilota spagnolo aveva detto che fosse “una vergogna vedere un mondiale deciso così“.

Pecco Bagnaia oggi ha avuto modo di replicare ai microfoni di Sky:

«Martin è stato fortunato, se a lui è capitato solo domenica scorsa a noi è successo diverse volte. E in una di queste abbiamo rischiato di perdere qualcosa di più importante del Mondiale»

Sul vantaggio in campionato:

«Rispetto all’anno scorso ci sono due gare e 37 punti a disposizione invece di 25. Per questo il vantaggio (21 punti, ndr) è abbastanza buono, ma non esagerato. Cercheremo di affrontare tutto nel migliore dei modi, con serenità. Fino a sabato proverò a fare il 100% e anche di più, poi vedremo a che punto saremo prima della gara principale e quale sarà il vantaggio».

Le parole del campione del mondo su Martin:

«Entrambi siamo sullo stesso livello su questa pista: io ho vinto nel 2021 e l’anno scorso ero comunque competitivo. Partiamo alla pari, ma con la differenza che io ho 21 punti di vantaggio»

Martin poi ha parlato di nuovo di quanto è successo:

«Alla fine non dovrebbe capitare a nessuno, ma a me è successo nel peggior momento possibile, a una gara dalla fine e in piena lotta mondiale. Così è complicato, ma ora dobbiamo smettere di pensarci e affrontare questo weekend nel migliore dei modi»

«Sono contento di essere tornato a casa, questa è una pista che mi piace e non vedo l’ora di tornare in sella per provare a vincere. Non è ancora finita, l’obiettivo è centrare il successo in entrambe le gare, è l’unico modo per avere qualche possibilità. Ci proviamo».

ilnapolista © riproduzione riservata