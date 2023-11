Olimpiadi 2024, la Francia pronta con 15.000 soldati per garantire la sicurezza

Complice forse il ricordo del fallimento organizzativo della finale di Champions allo Stade De France, Parigi si prepara a tutelare i Giochi Olimpici

Sono ancora vive le immagini che ricordano la catastrofe organizzativa della finale di Champions League di Parigi. Una serata che doveva essere una festa dello sport e dei tifosi che si è trasformata in un incubo per molti di loro a causa della pessima organizzazione e gestione dell’evento.

Pochissimi varchi aperti e tifosi stipati contro le transenne per l’ingresso allo Stage de France, disordini e rallentamenti per il controllo biglietti, tanto che il fischio d’inizio è stato ritardato. Bambini in lacrime e scene di panico all’esterno dello stadio, per non parlare delle rapine avvenute subito dopo a causa degli scarsi mezzi di trasporto messi a disposizione dei tifosi per l’evento. Insomma poteva diventare una vera catastrofe come ammesso dal capo della polizia di Parigi Didier Lallement che ha riconosciuto il “fallimento” dell’organizzazione della sicurezza la sera della finale di Champions League. Si è scusato per aver usato lacrimogeni contro i tifosi che cercavano di entrare allo stadio, e ha anche ammesso la “bugia” dei 30.000 tifosi con biglietti falsi.

“È ovviamente un fallimento. È stato un fallimento perché le persone sono state spinte e attaccate. È stato un fallimento perché l’immagine del Paese è stata minata. Chiediamo scusai ai tifosi inglesi e spagnoli”. I lacrimogeni? “Non dovevamo usarli, ma non c’era altro modo per contenere la pressione della gente”.

Probabilmente memore di quanto accaduto e nella speranza di non ripete un tale fallimento organizzativo che è stato riconosciuto a livello mondiale, l’esercito francese sta pensando di mobilitare 15.000 soldati alla massiccia operazione di sicurezza per le Olimpiadi di Parigi 2024 Secondo quanto dice il governatore militare di Parigi Christophe Abad, buona parte delle forze militari, quasi 10.000 soldati, sarà schierato nell’area parigina, dove si concentreranno la maggior parte degli eventi olimpici. Altri soldati saranno impiegati anche per i Giochi che si terranno a 15.000 chilometri di distanza dalla capitale, a Tahiti, dove le navi della marina proteggeranno la sede dove si svolgeranno le gare di surf. A Parigi sarà allestito un campo militare temporaneo per 5.000 soldati nel sud-est della capital. Nei cieli, l’esercito francese sta anche pianificando di schierare droni di sorveglianza Reaper e aerei Awacs per il monitoraggio dello spazio aereo, aerei da combattimento, aerei per il rifornimento in volo ed elicotteri con tiratori scelti e attrezzature per disabilitare i droni. I militari potrebbero anche essere chiamati a fornire ulteriori truppe se gli organizzatori dei Giochi di Parigi non riuscissero a reclutare più personale di sicurezza privato.

