Napoli report: per Osimhen lavoro personalizzato in campo e in palestra

L’altro indisponibile, Diego Demme, ha invece svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo.

Il Napoli affronterà l’Atalanta sabato 25 alle 18 per il prossimo appuntamento di Serie A dopo la sosta delle Nazionali. E sarà anche la prima di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri, essendo tornato in città in seguito all’esonero di Rudi Garcia. Il report dell’allenamento di stamani a Castel Volturno:

“La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico. Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì”.

L’ESORDIO DI MAZZARRI NEL 2009:

Il capolavoro in corsa Mazzarri lo fece proprio a Napoli nell’ottobre del 2009 per sostituire Roberto Donadoni. Ecco, probabilmente nei ragionamenti fatti dal presidente Aurelio De Laurentiis quel fattore ha influito nella scelta. Nel senso che allora il toscano riuscì davvero in poco tempo a cambiare il rendimento della squadra, ponendo le basi di un gruppo che ebbe una crescita esponenziali in quegli anni. Il primo salto di qualità del club per entrare stabilmente nelle coppe europee. L’esordio al San Paolo contro il Bologna, con ribaltone nel finale: 2-1. Poi vittoria a Firenze, anche in quel caso all’ultimo minuto, con Maggio, dopo che Quagliarella aveva sbagliato un rigore. Mercoledì 28 ottobre a Fuorigrotta arrivò il Milan di Pippo Inzaghi e Pato, che dopo soli sei minuti fissarono un 2-0 micidiale. Il Napoli non mollò e in un incredibile finale segnò nei minuti di recupero con Cigarini e Denis mandando in delirio i 55mila sugli spalti. Tre giorni dopo a Torino con la Juventus di Trezeguet gli azzurri andorono sotto ancora di due gol, ma dopo un’ora di gioco ecco la formidabile reazione: un gol di Datolo, e una doppietta di Hamsik fecero nascere il nuovo Napoli europeo.

