Napoli: il misero pareggio conferma una fragilità di idee, quelle di Garcia (Corsera)

Poteva mettersi più comodo nel suo girone se fosse stato un po’ più sveglio e coraggioso contro l’Union Berlino

Napoli: il misero pareggio conferma una fragilità di idee, quelle di Garcia. Lo scriva Daniele Dellera per il Corriere della Sera.

Il calcio italiano sa stare in Europa, lo dimostrano le nostre squadre, brillanti e vivaci (non tutte) in Champions. L’Inter conquista con due giornate di anticipo gli ottavi di finale, non accadeva da una vita. Il Napoli poteva mettersi più comodo nel suo girone se fosse stato un po’ più sveglio e coraggioso contro l’Union Berlino, ma il misero pareggio non scalfisce le sue possibilità di qualificazione, se mai conferma una fragilità di idee, quelle di Garcia.

Il Milan ritrova slancio e un’anima, quella vincente, alla faccia dei dollari e dei palloni gonfiati del Psg, certo non protetti dalla insensibilità difensiva di Luis Enrique, la cui scienza tecnica è da rivalutare.

IL NAPOLI DI SPALLETTI NON TORNERÀ (GAZZETTA)

Il Napoli di Spalletti non tornerà, illudersi vuol dire soffrire di più (Gazzetta).

Scrive la Gazza all’indomani del pareggio 1-1 tra gli azzurri e l’Union Berlino che era reduce da dodici sconfitte consecutive:

Alla fine va anche bene con un pari, ma l’impressione è negativa: squadra generosa, imprecisa, confusa, che domina il controllo palla, oltre il settanta per cento, ma non sa cosa farsene, e nel finale rischia addirittura di andare sotto. Il ko sarebbe stato ingiusto, ma l’Union non avrebbe rubato niente.

La verità è che la stagione di Rudi Garcia continua con su e giù preoccupanti. Il fantasma di Luciano Spalletti è difficile da mandare via. Era un altro Napoli e, a questo punto, illudersi che torni è soltanto soffrire di più.

