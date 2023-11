Napoli-Empoli 0-1, Garcia non parlerà in conferenza

La società ha deciso di imporre il silenzio stampa, forse per tutelare il tecnico ma intanto sono in corso valutazioni sul suo futuro

Il Napoli perde per 0-0 contro l’Empoli di Andreazzoli, la società ha deciso di imporre il silenzio stampa a seguito della sconfitta, motivo per cui il tecnico, Rudi Garcia non parlerà come di consueto in conferenza per analizzare il match. È chiaro, come commentano negli studi di Dazn che questa decisione in qualche modo tutela il tecnico, ma intanto il club sta facendo le sue valutazioni sul futuro di Garcia

«Il Napoli è ufficialmente in silenzio stampa al termine della sfida contro l’Empoli. Questo silenzio conferma che delle valutazioni sono in corso sul futuro di Garcia. Il tecnico del Napoli era già in bilico già alla vigilia era necessaria una vittoria che non è arrivata, non è arrivato neanche il pareggio e questo porterà la società a fare della valutazioni»

Il Napoli ha perso contro l’Empoli. Di Napoli-Empoli c’è poco da dire. Il Napoli ha perso all’ultimo minuto, pochi istanti prima Kvara ha avuto il pallone buono per il vantaggio ma ha sbagliato. Garcia ha dato vita a una sorta di rivoluzione. Cambio modulo, fuori Zielinski e Kvaratskhelia; Simeone in campo con Raspadori, Elmas esterno e Ostigard al posto del neoacquisto Natan l’uomo che avrebbe dovuto rimpiazzare Kim. In camposi è vista solo molta confusione.. Non sappiamo dire se il Napoli abbia mai messo in fila quattro passaggi riusciti di fila. Ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, è sempre stato bravo il portiere Berisha. Ma l’Empoli non è stato a guardare. Ovviamente i toscani sono molto più scarso, penultimi in classifica e hanno segnato prima di oggi appena quattro gol, però sono notevolmente più organizzati.

Dopo 53 minuti di nulla, Garcia è tornato sui suoi passi: ha tolto Simeone ed Elmas e ha messo in campo Kvaratskhelia e Zielinski. A dire il vero non è cambiato granché. C’è stato un tiro in porta di Lindstrom, prima di quello di Kvara. Si respirava una strana atmosfera allo stadio,il gol dell’Empoli era nell’aria. Come sono lontane le passeggiate presidenziali estive a petto in fuori tra gli osanna della folla. Folla che comunque anche oggi non lo ha contestato. Né il pubblico né gli ultras. Il nemico oggi è Rudi Garcia probabilmente all’ultima apparizione sulla panchina del Napoli.

