Mondiale 2030: il Sud America non è contento delle tre partite, vuole organizzare la fase a gironi

Il ministro dello sport argentino a Relevo: «Aspettiamo le linee guida dalla Fifa ma vogliamo più partite. L’idea è la fase a gironi»

Argentina, Uruguay e Paraguay vogliono di più dal Mondiale 2030, quello organizzato da Spagna, Portogallo e Marocco. Secondo le notizie diffuse dalla Fifa, infatti, nel 2030 ricade il centenario del primo Mondiale, quello disputato in Uruguay. Per l’occasione la federazione internazionale ha accettato di far disputare tre incontri in Sud America.

Ora per, i paesi sudamericani vogliono di più. A dirlo è il ministro dello sport argentino Matías Lammens a Relevo: «Vogliamo avere più partecipazione alla Coppa del Mondo. Stiamo aspettando linee guida e specifiche dalla Fifa su queste tre partite, in linea di principio, e dico in linea di principio perché cercheremo, ne ho parlato con il presidente Domínguez del Conmebol, di avere più partite, di poter avere più partecipazione nella Coppa del Mondo».

Durante l’intervista a Relevo, Lammens spiega:

«In linea di principio, la Fifa ha determinato queste tre partite e la possibilità di un Fan Fest, che ha un grande impatto economico. È nostra intenzione, e anche quella del presidente Dominguez, lavorare affinché ci siano più partite. E stiamo lavorando in questo senso, trattandosi di un altro evento, anche se è in una fase molto preliminare. Prima dobbiamo chiudere queste tre partite, attendere i requisiti che la Fifa ci proporrà, istituire nell’ambito della Conmebol un’unità di lavoro e, nell’ambito di quella unità di lavoro, ottenere più partite».

Il ministro dello sport argentino ammette che l’idea iniziale era quella di organizzare tutto il Mondiale 2030. Ma gli scenari che si sono aperti in seno alla Fifa hanno scoraggiato il Sud America.

«L’idea iniziale era quella di organizzare l’intera Coppa del Mondo. Ma questa ci sembra un’ottima notizia. Avevamo lavorato per ospitare l’intera Coppa del Mondo, ma visto lo scenario del voto della Fifa, crediamo che sia stata un’ottima decisione. Abbiamo un’ottima opportunità. La partita di apertura è praticamente la stessa importanza di una finale, avremo la possibilità di dare molta visibilità al territorio».

E infatti la partita inaugurale potrebbe giocarsi proprio nello Stadio Centenario di Montevideo, la sede della finale della Coppa del Mondo del 1930. Quindi, alla fine, quante e quali partite vuole ospitare il Sud America per il Mondiale 2030?

«L’idea è la fase a gironi». La riflessione di Relevo: “Il tentativo dei tre presidenti rischia di fallire, perché la Fifa ha già concordato con le tre confederazioni (Conmebol, Uefa e Confederazione africana) la ripartizione 3+101. Dare più partite alla Conmebol implica trasferimenti da Uefa e Caf. Perché dovrebbero cedere?“

ilnapolista © riproduzione riservata