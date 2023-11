Milan-Psg, Mediaset vince la serata degli ascolti con il 25% di share

Oltre cinque milioni di spettatori. Per lo share, si posiziona al secondo posto dietro la sfida della Juventus contro i parigini, pari al 26,9%.

Ieri Milan-Psg ha registrato su Canale 5 oltre 5,2 milioni di telespettatori, pari al 25% di share.

A livello di spettatori è la sesta partita più seguita della fase a gironi di Champions dalla stagione 2019/2020. Per lo share, si posiziona al secondo posto dietro la sfida della Juventus contro i parigini, pari al 26,9% di share.

Nessuna sfida del Napoli è presente tra le dieci sfide di Champions League più viste dal 2019.

L’EQUIPE CONTRO IL PSG:

Il club sta mentendo a se stesso circa la capacità di controllare le partite e generare occasioni attraverso il possesso palla. Questa squadra è certamente la meno dotata dell’era Al Khelaifi, nelle qualità individuali, talento e capacità di fare la differenza quando il livello sale da parte dei calciatori. I 350 milioni di euro spesi quest’estate, ai quali vanno aggiunti gli 80 milioni da versare a giugno per Gonçalo Ramos [al Benfica], rappresentano un ostacolo al nuovo progetto che risulta poco vincente. Tuttavia, il Milan si è presentato al calcio d’inizio in uno stato deplorevole, con tre sconfitte e un pareggio in quattro partite, oltre a una ostinata sterilità davanti alla porta in Champions League e uno spogliatoio ridotto. La squadra di Stefano Pioli ha voluto giocare una partita di transizioni, mentre Luis Enrique ha ripetuto fin dal suo arrivo la sua intenzione di evitare ciò. Ruben Loftus-Cheek dominava fisicamente i suoi avversari. A sinistra l’eccentrico Mbappé ha fatto troppo poco, ben fermato dai raddoppi di Tomori e Reijnders con Calabria.

