Meret, l’agente: «C’è la sua disponibilità a rinnovare, poi si discuterà dell’aspetto economico»

A Tmw: «Alex può giocare titolare in qualsiasi club e anche in Nazionale»

L’agente di Alex Meret Federico Pastorello è intervenuto a Tmw per parlare del futuro del portiere del Napoli

«Per quanto riguarda Meret in questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’è anche l’aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro».

Per chiudere l’argomento Meret: c’è la volontà di provare a diventare il titolare della Nazionale? «In tutti i ruoli c’è la competizione. Tutti e tre i portieri, Alex, Donnarumma e Vicario, sono al top, con caratteristiche diverse. Alex è un grandissimo portiere, tecnicamente può ambire a essere titolare in ogni club e di conseguenza anche in Nazionale. Ora c’è un ct che chiaramente lo conosce molto bene e hanno lavorato insieme due anni, il primo più difficile, ma il secondo dove Spalletti ha apprezzato le doti tecniche, di professionista e anche umane di Alex. Ci rimettiamo alle decisioni del ct ma ripeto che Meret può giocare titolare in qualsiasi club e anche in Nazionale» Il portiere azzurro ha saltato l’ultima sfida a causa di un infortunio che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione per la Nazionale di Spalletti «Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie. Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale».

