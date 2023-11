Formazioni ufficiali: al centro della difesa Natan e Rrahmani. Gasperini in attacco si affida a Lookman e De Ketelaere

Mazzarri riparte dai titolarissimi (giocano Anguissa e Raspadori).

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione: Meret, Contini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Osimhen, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano.

L’ANTICIPAZIONE DEL CORSPORT SU ANGUISSA TITOLARE

Anguissa è arrivato solo ieri ma oggi gioca. Lo scrive il Corriere dello sport con Fabio Mandarini.

Frank Zambo Anguissa continua il suo interminabile viaggio settimanale a Bergamo. Il primo Napoli di Mazzarri coniugato con il 4-3-3 avrà una carta a sorpresa in panchina di nome Osi e con ogni probabilità i muscoli di Frank a centrocampo dal primo minuto: e se il ritorno tra i convocati del centravanti mascherato sembrava scontato, le possibilità di vedere Anguissa dall’inizio con l’Atalanta erano decisamente ristrette, considerando che è tornato a Napoli giovedì dopo aver onorato gli impegni con il Camerun e che Walter lo ha conosciuto – letteralmente soltanto ieri mattina.

Sì: è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno, s’è presentato al nuovo allenatore, s’è dato una sistemata, ha fornito tutte le rassicurazioni del caso dal punto di vista fisico e poi è entrato in campo per la rifinitura. Sia chiaro: i dubbi relativi alla sua presenza non erano legati a questioni tecniche o tattiche – in quel tris della terra di mezzo ci sta a memoria -, piuttosto allo stress psicofisico accumulato viaggiando tra Italia e Africa e giocando per intero le due partite di qualificazione mondiale con il Camerun (contro Mauritius e Libia). Se alla fine non si sentirà pronto, spazio a Cajuste.

ilnapolista © riproduzione riservata