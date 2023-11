Mazzarri incontra Kvaratskhelia, il georgiano è tornato ad allenarsi a Castel Volturno (Sky)

«Presto ci sarà l’abbraccio con Di Lorenzo, a lui il compito di accompagnare il nuovo allenatore in questa nuova avventura»

Si avvia alla conclusione l’ultima pausa delle nazionale del 2023. Dal prossimo weekend testa al campionato e alle coppe europee, club e allenatori possono programmare il tour de force senza il pericolo di infortuni in nazionale. Vale anche per Walter Mazzarri che piano piano accoglie i titolari del suo Napoli. Di Lorenzo presto darà il benvenuto al nuovo mister, a lui che è il capitano il compito di aiutare e accompagnare Mazzarri in questa avventura.

Nel frattempo il tecnico toscano abbraccia già Kvaratskhelia. A fornire gli aggiornamenti sul Napoli è l’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini:

«Presto ci sarà l’abbraccio tra Mazzarri e Di Lorenzo, a lui il compito di accompagnare il nuovo allenatore in questa nuova avventura. Oggi un altro incontro speciale e importante perché è tornato ad allenarsi Kvaratskhelia. Questa mattina l’allenamento, ancora personalizzato per Osimhen. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per capire le possibilità che ha il nigeriano di esserci a Bergamo. Si sta ricomponendo il gruppo per Mazzarri che può cominciare con almeno due dei titolari per sabato pomeriggio, Kvara e Di Lorenzo».

Il report dell’allenamento del Napoli

Il Napoli continua ad allenarsi per la sfida contro l’Atalanta. Rientrati i nazionali Ostigard, Kvaratskhelia, Lobotka e Cajuste. Victor Osimhen ha svolto ancora lavoro personalizzato in campo e in palestra:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con esercitazione atletica su circuito di attrezzi. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e una serie di partitine.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Ostigard, Kvaratskhelia, Lobotka e Cajuste. Tutti hanno svolto lavoro di scarico. Osimhen ha effettuato lavoro personalizzato in palestra e campo”.

