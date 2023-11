Mazzarri ha il compito di restituire valore a una rosa che potenzialmente vale 500 milioni (CorSport)

Elmas l’anno scorso valeva 35 milioni, su Lindstrom sono stati investiti 25 milioni questa estate. La soluzione è la Champions

Il Napoli deve ingranare fin da subito la marcia giusta. Mazzarri ha l’arduo compito di fare risultato già contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Non fosse altro perché l’ha chiesto il presidente De Laurentiis. Fra gli obiettivi anche quello di ridare valore alla rosa. Con Garcia i giocatori hanno visto le loro quotazione salire e scendere come sulle montagne russe.

E proprio questo, come riporta il Corriere dello Sport, rientra fra gli obiettivi del tecnico toscano:

“Premessa d’obbligo, per raccontare i capisaldi della missione di Mazzarri: spolverare via la fuliggine che ha coperto lo scudetto, il gioco e il morale nella breve parentesi di Rudi Garcia; assicurare il passaggio agli ottavi di Champions tra il Real e il Braga; collezionare risultati in campionato per blindare la qualificazione alla prossima Champions, ancora più ricca (di un 25% circa); restituire valore a tutti quei giocatori che in cinque mesi hanno fatto su e giù nel diagramma delle quotazioni“.

L’esempio più lampante è Elmas, con Spalletti una stagione scintillante che ha portato il suo cartellino a valere fino a 35 milioni. Adesso dopo la sciagurata gestione Garcia, il macedone ha senz’altro altre quotazioni. Un altro esempio discretamente emblematico è Lindstrom:

“Un investimento da 25 milioni che in cinque mesi di Garcia ha collezionato un tempo da titolare a Lecce, il 30 settembre, e poi le briciole. In Champions? Dodici minuti in 4 giornate: un capitale disperso“.

Ma la via d’uscita c’è e si chiama Champions, quella del presente e quella del futuro:

“L’accesso agli ottavi, tanto per cominciare, frutta altri 9,6 milioni a cui bisogna aggiungere i ricavi dei risultati per conquistare il pass (2,8 milioni per la vittoria, 900mila euro per il pari) e poi quelli degli stessi ottavi (incasso e varie). La qualificazione alla Champions 2024-2025, invece, vale di base 60 milioni di euro. E sommandoli al resto – dai giocatori ai bonus della coppa attuale – Walter si renderà conto di avere tra le mani un affare da 500 milioni di buoni motivi per dare la svolta“.

