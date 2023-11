«Zielinski ha una brutta tonsillite, ma dovrebbe recuperare. Mazzarri non vede l’ora di conoscere Kvaratskhelia»

Osimhen contro l’Atalanta dovrebbe avere trenta minuti nelle gambe (Sky)

Il Napoli continua a prepararsi sotto la direzione di Mazzarri per la ripartenza del campionato. Sabato si gioca Atalanta-Napoli e il tecnico toscano prepara la partita con i pochi giocatori a disposizione, considerando che il nucleo fondamentale della squadra è impegnato con le rispettive nazionali. Massimo Ugolini in collegamento con gli studi di Sky Sport fornisce ulteriori aggiornamenti, anche sulle condizioni di Zielinski.

Le parole dell’inviato di Sky:

«Zielinski ha la tonsillite. Ha mal di gola e mal d’orecchio. Il termine scientifico utilizzato ha messo tutti un po’ in agitazione. Diciamo un male di stagione, quindi non ci dovrebbero essere problemi nella gestione di questo malanno di stagione che poi ha vare intensità. Lui ha una brutta tonsillite che verrà trattata in questi giorni. Sabato ci dovrebbe essere. Mazzarri conta di avere anche Osimhen contro l’Atalanta, quantomeno di inserirlo nella lista dei convocati. Dovrebbe avere trenta minuti nelle gambe e potrebbe esser una pedina importante nel corso dei novanta minuti.

Mazzarri, poi, non vede l’ora di abbracciare tutti gli altri nazionali, non vede l’ora di conoscere Kvaratskhelia che sta facendo benissimo con la sua Georgia. L’impressione è di un giocatore che è tornato ai livelli grandiosi della scorsa stagione. Il tecnico dovrà fare a meno di Mario Rui e di Meret. Allenamento finito poco, il mister ha avuto a disposizione poco materiale ma Mazzarri si è integrato perfettamente in questo ambiente. Probabilmente questo aspetto ha fatto propendere De Laurentiis sulla sua scelta».

Niente di preoccupante quindi per Zielinski e sano ottimismo per Osimhen. Il polacco dovrebbe guarire dalla tonsillite in tempo per Bergamo, mentre il nigeriano punta ad essere almeno convocato per la partita. Nel frattempo Mazzarri attende di ritrovare tra i suoi il gioiello Kvaratskhelia che con la sua Georgia continua a sfornare prestazioni di alto livello condita sempre da qualche giocata decisiva, gol o assist.

