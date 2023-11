Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata (Condò)

Su Repubblica. La sua è una storia umana prima che tecnica visto il pregresso che, in modo fuorviante e spesso crudele, ha trasformato l’allenatore in un meme

Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata.

Lo scrive Paolo Condò su Repubblica.

Sabato, per esempio, il Napoli inaugurava il Mazzarri-bis, una storia umana prima che tecnica visto il pregresso che, in modo fuorviante e spesso crudele, ha trasformato l’allenatore in un meme. Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata. Senza esagerare un lavoro che è appena iniziato, il Napoli di Bergamo è sembrato una squadra nuovamente consapevole delle proprie qualità, come dimostra il fatto che i migliori siano stati Kvara e, nel suo spezzone, Osimhen.

IL CAMBIO DI MARCIA È GIÀ EVIDENTE (LA STAMPA)

La Stampa elogia la prestazione del Napoli contro l’Atalanta, non solo la vittoria, ma come ci sono arrivati gli uomini di Mazzarri

“Il Napoli è stato bravo ad attirare l’Atalanta nella sua ragnatela, ad andare in fuga con Kvaratskhelia – colpo di testa su assist di Di Lorenzo – e a sfruttare La Rosa profonda quando i nerazzurri di casa, dopo il pareggio di Lookman, si erano impossessati del copione. Merito dello spirito di sacrificio, merito delle già citate scelte di Mazzarri: Osimhen si ritrova sotto i riflettori con un po’ di anticipo rispetto alla tabella di marcia – era assente da 47 giorni, avrebbe dovuto aspettare ancora qualche prova fisica – e l’attaccante nigeriano, senza maschera, si trasforma nel miglior alleato di Elmas per il 2-1 finale”.

Elogio anche per le mozze azzeccate dal nuovo tecnico del Napoli

“Mazzarri fa suo il bottino di Bergamo grazie alla libertà ritrovata di Kvaratskhelia e alle mosse che ricambiano il duello quando sembrava volgere al peggio per il suo Napoli: dentro Osimhen ed Elmas ed Elmas e Osimhen confezionano il gol della vittoria”

E ora testa a Madrid, dove il Napoli, scrive la Stampa arriverà con un cambio di marcia evidente

“Il Napoli fa rotta su Madrid – mercoledì c’è la Champions in casa Real – accompagnato da un cambio di marca già evidente: il gruppo si è lasciato trascinare dalla rivoluzione tecnica e come partenza non è male”.

