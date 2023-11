Mazzarri è entrato in punta di piedi nello spogliatoio, senza voglia di stravolgere

Il bacio di Kvara la dice lunga. Ora meglio non spremere i titolari per cercare improbabile gloria a Madrid, ci attendono Inter e Juventus

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli. Ottima vittoria a Bergamo contro un’Atalanta dura, aggressiva, schierata come al solito uomo contro uomo, con un paio di killer con licenza di uccidere che girano per il campo, il fallo tattico abituale e il solito ambientino ostile.

Guido – Caro Cesare e non dimenticare che Gasperini ha chiaramente detto nel pre-partita che contro il Napoli è la partita dell’anno. E non era facile vincere.

Cesare – Ma il Napoli ha meritato la vittoria con una squadra compatta che per la prestazione e quanto visto in campo si è capito che ha sposato in pieno il cambio di allenatore. E il bacio di Kvara a Mazzarri a fine partita la dice tutta.

Guido – Naturalmente è presto per fare valutazioni su Mazzarri. Sembra che al contrario di Garcia è entrato in punta di piedi schierando tutti i titolari disponibili dando fiducia anche ad Anguissa tornato solo poche ore prima dalla Nazionale. Adesso ci aspetta il Real. Personalmente non spremerei al massimo i titolari per cercare una improbabile gloria in terra madrilena. Capisco il dovere di ben figurare ma c’è una misura nelle ambizioni. E ci aspetta l’Inter dopo pochi giorni.

Cesare – Mazzarri ha fatto bene a far entrare Osimhen, pur rientrante da un lungo infortunio. La sua sola presenza serve a far arretrare ed allarmare la linea difensiva avversaria. Osi è stato determinante nell’ assist vincente per il gol di Elmas. E poi Mazzarri ha dimostrato di pensare che uno come Kvara va tenuto sempre in campo e il georgiano lo ha ricompensato con una ottima prestazione.

Guido – Il Napoli ha dimostrato una maggiore solidità e compattezza e una maggiore attenzione lasciando poche occasioni all’avversario. Ha alzato, rispetto al Napoli di Garcia, la linea difensiva facendo così più pressione in attacco con un gran pressing e rapido recupero della palla.

Cesare – Certo che nel secondo tempo ci sono state delle disattenzioni difensive e c’è il rammarico sul gol di Lookman dove Rrahmani ha dimostrato ancora una volta la difficoltà del momento facendosi saltare in testa dall’avversario alto 1.75 cm contro i suoi 1.92. Inoltre Juan Jesus a terzino sinistro non è sembrato essere a suo agio. E con l’infortunio di Mario Rui, che rientrerà a gennaio, e adesso quello di Olivera abbiamo un problema a sinistra. E Mazzarri dovrà trovare subito una soluzione: confermare Juan Jesus o spostare Di Lorenzo a sinistra mettendo a destra Zanoli. Comunque la vittoria è stata importante in chiave zona Champions respingendo l’Atalanta.

Guido – Oddio Mazzarri è capitato in un periodo difficile con una serie di impegni proibitivi (come capitò 10 anni fa quando subentrò al fallimentare Donadoni e li superò alla grande) ma l’inizio è stato scoppiettante con la vittoria a Bergamo. Siamo proprio sicuri che non sia stato un bene trovare subito avversari top?

Cesare – Adesso passiamo al Real Madrid, poi all’Inter e alla Juve e se alla fine il bilancio sarà positivo il Napoli potrà dire di aver passato il peggio e Mazzarri essersi rivelato una scelta vincente del presidente (dopo la scelta disastrosa del presuntuoso e arrogante Garcia).

LE SENTENZE

Gollini – Cesare: attento; Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: sufficiente

Olivera – Cesare:sufficiente; Guido: sufficiente

Rrahmani – Cesare: mediocre; Guido: scarso

Natan – Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Anguissa – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Zielinski – Cesare: sufficiente;Guido:buono ma a volte irritante

Politano – Cesare: mediocre ; Guido: modesto

Raspadori – Cesare: mediocre; Guido: modesto

Kvara – Cesare: buono; Guido: buono

Juan Jesus – Cesare: modesto; Guido: modesto

Cajuste – Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.

Osimhen – Cesare: tornato; Guido: rieccolo

Elmas – Cesare: buono, Guido:buono

Ostigard – Cesare: buono; Guido: buono

Mazzarri- Cesare: bentornato; Guido: intelligente

