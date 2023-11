Lobotka: «L’obbiettivo vincere lo scudetto di nuovo anche se ci sono Milan e Inter»

A Dazn: «Quando riusciamo a giocare bene siamo contenti, poi non è mai facile giocare come vogliamo, ma stiamo mettendo le basi per portare avanti questo tipo di gioco per tutta la stagione»

Il centrocampista del Napoli, Lobotka, ha parlato ai microfoni di Dazn, al termine della sfida vinta contro la Salernitana

Qual è la sensazione dopo la vittoria di oggi?

«Naturalmente é una sensazione positiva dopo una partita difficile, siamo molto felici. Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma l’abbiamo approcciata bene e abbiamo vinto e dobbiamo avere la testa sulla prossima partita di mercoledì»

Ancora sulla gara contro la Salernitana

«Quando riusciamo a giocare bene siamo contenti, poi non è mai facile giocare come vogliamo, ma stiamo mettendo le basi per portare avanti questo tipo di gioco per tutta la stagione»

L’obiettivo è vincere lo scudetto di nuovo?

«Certo, faremo il nostro meglio per vincerlo di nuovo. È molto difficile perché ci sono Milan e Inter che hanno una squadra forte e hanno fatto un mercato importante»

