L’Italia di Spalletti è anche ombre: appena rallenta, subisce gol (Il Giornale)

Franco Ordine: non si può andare fieri di aver spezzato le reni alla Macedonia del Nord. I due gol subiti meritano una riflessione

L’Italia di Spalletti appena rallenta, subisce gol. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale.

Non si può andare fieri di questo 5 a 2 di venerdì notte che tradotto vuol dire aver spezzato le reni alla Macedonia del Nord.

Oltre ai «fasci di luce» come li chiama Spalletti, cioè i segnali positivi registrati (il numero dei gol realizzati e delle occasioni propiziate; il mancato panico dopo il 3-2) resistono ombre che possono indurre a qualche riflessione da parte del ct, apparso molto seccato quando ha visto Zaniolo – perso un contrasto – non inseguire il proprio rivale ripartito palla al piede.

Una in particolare merita l’approfondimento: così come con l’Ucraina e in Inghilterra, appena la Nazionale ha rallentato o ha perso lo smalto migliore, ha subito gol. Con o senza il contributo del discutibile Donnarumma. I due della Macedonia hanno maggior rilievo critico perché arrivati da un team di cifra tecnica inferiore. Ecco un dettaglio su cui lavorare.

L’Italia di Spalletti. Cosa ha detto il mister ai canali social Figc:

«I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato. Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L’atteggiamento deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni».

Sui rivali:

«Loro hanno un attacco forte, potente. Hanno giocatori che sono in forma nei campionati in cui giocano. Dovremo comportarci da squadra e riuscire a fare del nostro meglio. L’importanza della partita dice che dobbiamo andare oltre quella che è la nostra possibilità, vogliamo far innamorare gli italiani e questo

