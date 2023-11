Leclerc: «Riusciamo a fare le pole, ma non a prendere punti» (Gazzetta)

Alla vigilia del gran premio di Interlagos, il pilota Ferrari parla della propria monoposto in conferenza stampa. Sotto accusa l’incapacità di essere efficaci in gara dopo ottime qualifiche.

Questo weekend la formula 1 si sposterà a Interlagos, Brasile. Il circuito è sempre stato presente nel calendario sin dal 1973. Alla vigilia del weekend che inizia nella giornata odierna, ieri hanno parlato in conferenza stampa diversi protagonisti del mondiale. Il clima è sembrato così disteso anche causa i pochi obiettivi rimasti in palio dopo le vittorie conclamate di Verstappen e Red Bull. Tra i piloti che erano presenti in conferenza stampa c’era anche Charles Leclerc, piuttosto sconsolato il pilota della Ferrari, che ha riconosciuto le difficoltà evidenti della propria monoposto come riporta “La Gazzetta dello Sport”:

«Ovviamente riuscire a conquistare un’altra pole mi farebbe piacere, ma sarebbe anche più importante conquistare un grande risultato in gara, quando si assegnano i punti. Purtroppo è proprio a livello di passo gara che siamo più vulnerabili in questa stagione. Abbiamo imparato molto su come gestire la nostra vettura, ma resta ancora del lavoro da fare per fare in modo da curare questa debolezza, anche pensando alla prossima stagione»

Successivamente Leclerc ha proseguito parlando del proprio idolo Ayrton Senna:

«Ayrton è l’unico e solo idolo che ho avuto. La fondazione e la famiglia mi hanno invitato alla fondazione a San Paolo. Ho avuto la possibilità di vedere la macchina con cui ha corso ed alcuni caschi che ha usato. È stato davvero molto emozionante. La famiglia mi ha accolto nel migliore dei modi. Viviane [sorella di Ayrton n.d.r.] mi ha raccontato molte curiosità ed anche le storie dei caschi e delle auto. È stato sicuramente un momento davvero molto speciale per me»

Il pilota della Ferrari proverà a conquistare la terza pole position di fila, sperando questa volta di riuscire a convertire il risultato della qualifica in una gara di valore.

ilnapolista © riproduzione riservata