L’agente di Icardi rivela: «Il Real Madrid è interessato»

Al portale turco Fanatik: «Il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta per Icardi, ma stiamo parlando con i responsabili del club»

Mauro Icardi (30) ha lasciato quest’estate il Psg destinazione Galatasaray, con un record inglorioso: in tre anni l’attaccante argentino ha fatto parlare di sé più per questioni extra-sportive che per le sue doti da gol. L’idea dell’attaccante era quella di ricostruirsi in Turchia, ma non sempre con successo. Nella partita di campionato del Galatasary contro l’Istanbulspor ad esempio, Icardi si era divorato un gol che è destinato a fare il giro del mondo. L’idea era quella di Cruyff, il rigore a due, come raramente si vede. Dal dischetto Akturkoglu che invece di tirare la tocca piano a sinistra, Icardi arriva in area e deve solo spingere la palla in rete. Il portiere era a terra. Ma l’attaccante argentino ha incredibilmente calciato a lato.

Mauro Icardi ha ritrovato la verve realizzativa che lo ha sempre caratterizzato in carriera. 15 gol (e 3 assist) fin qui in 20 gare stagionali, l’argentino non si smentisce mai. E su di lui avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, in difficoltà in attacco tra gli infortuni e la mancanza di un vero numero nove in rosa a parte Joselu.

A riportarlo è Elio Letterio Pino, uno degli agenti di Mauro Icardi, che ha rilasciato un’intervista al portale turco Fanatik, confermando l’interesse del Real Madrid:

«Ad oggi non c’è ancora un’offerta ufficiale, sono a Madrid in questo momento (ieri)»

«Il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta per Icardi, ma stiamo parlando con i responsabili del club. Lunedì andrò a Istanbul per incontrare Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray. Mercoledì guarderò la partita Galatasaray-Manchester United Champions League. Naturalmente passerò del tempo anche con Mauro. Non posso dire altro per ora»

ilnapolista © riproduzione riservata