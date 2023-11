La Svezia di Cajuste perde 3-0 con l’Azerbaigian. Cajuste ammonito (of course) – VIDEO

Già fuori dalla corsa per gli Europei – nel gruppo di Belgio e Austria – la Svezia ha subito un pesante ko. Terzo gol a pallonetto da metà campo

La Svezia di Cajuste perde 3-0 con l’Azerbaigian. Cajuste ammonito (of course).

Sconfitta clamorosa della Svezia in Azerbaigian. La Nazionale che fu di Ibrahimovic è stata sconfitta 3-0 con due gol segnati nei primi sei minuti da Makhmudov e Dadshov. Il primo sulla famigerata costruzione dal basso. La Svezia allenata da Andersson non si è ripresa nemmeno quando l’Azerbaigian è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Mustafazada. Con un uomo in meno gli azeri hanno segnato anche il terzo, ancora con Makhmudov con un meraviglioso pallonetto praticamente da metà campo. Nella Svezia ha giocato anche Kulusevski.

L’Equipe scrive che non si è trattata di una sorpresa, che in qualche modo la sconfitta della Svezia era considerata possibile.

Già eliminata dalla corsa per l’Europeo, molto indietro rispetto ad Austria e Belgio, la Svezia ha subito una pesante sconfitta in Azerbaigian (3-0) allo stadio Tofiq-Behramov.

All’inizio della partita, Emin Makhmudov ha aperto le marcature al terzo minuto. Il centrocampista ha segnato il terzo gol con uno splendido pallonetto da 45 metri sul portiere svedese alla fine della partita (89°) che ha assicurato la vittoria alla sua squadra. Il secondo gol è stato merito dell’ex centravanti di Wolverhampton e Eintracht Frankfurt, Renat Dadashov.

PER KVARATSKHELIA INVECE DOPPIETTA CONTRO LA SCOZIA

Qualificazioni al prossimo Europeo 2024, la Georgia ospita la Scozia. Allo stadio Boris Paichadze Stadium, il gioiello del Napoli apre le danze con un gol da vero numero 9.

Cross basso sul primo palle, Kvara anticipa il difensore e in scivolata ruba tempo all’avversario e al portiere, e la palla si insacca in rete. La Georgia quindi avanti 1-0 al 15′ del primo tempo.

Kvara raddoppia per la Georgia. Dopo il pareggio della Scozia, segnato da McTominay, è ancora il calciatore del Napoli a portare la sua nazionale avanti. Doppietta per Kvaratskhelia che questa volta segna alla sua maniera. Parte da sinistra, punta l’uomo, entra in area. Palla spostata velocemente sul destro e botta sul secondo palo. La Georgia conduce 2-1 sulla Scozia al 69′. Kvara finora tra campionato, Champions e Nazionale ha segnato 7 gol, fornito 5 assist e procurato 2 rigori.

La nona giornata delle qualificazioni a Euro2024 del gruppo A si apre proprio con la sfida tra Georgia e Scozia. Fischio d’inizio alle 18 e dopo 15 minuti la Georgia era già avanti grazie al gol di Kavratskhelia.

Purtroppo la classifica del girone non sorride all’attaccante del Napoli. Infatti la Georgia è 4 dietro a Spagna, Scozia e Norvegia. Dietro, ultima del girone, Cipro.

