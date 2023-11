La Fifa minaccia sanzioni contro Brasile e Argentina dopo gli scontri al Maracanà (Rmc Sport)

Brasile accusato di violazione delle norme sulla sicurezza, e l’Albiceleste per il comportamento dei tifosi e ritardo del fischio d’inizio

La Fifa minaccia di sanzionare Brasile e Argentina per gli scontri avvenuti durante l’ultima partita tra le due nazionali, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Martedì infatti, la partita è stata sospesa per parecchi minuti dopo che la polizia brasiliana usato la violenza contro i tifosi argentini. Secondo quanto riporta Rmc Sport:

“La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro le federazioni brasiliana (Cbf) e argentina (Afa) dopo gli scontri tra tifosi che hanno ritardato di quasi trenta minuti il ​​”superclasico” Brasile-Argentina martedì. L’organismo mondiale accusa il Brasile, paese ospitante dell’incontro nel leggendario stadio Maracanà di Rio de Janeiro, di “potenziali violazioni dell’articolo 17” del suo codice disciplinare, che stabilisce le norme relative all’ordine e alla sicurezza delle partite“.

Anche l’Argentina accusata. L’Albiceleste avrebbe violato gli articoli 17.2 (comportamento inappropriato dei tifosi) e 14.5 (ritardo dell’inizio della partita).

Le due selezioni rischiano multe, partite casalinghe con chiusura parziale o totale del proprio stadio. Queste le sanzioni più comuni, ma potrebbero non essere le sole.

Brasile-Argentina, il Maracana sembrava l’Heysel. Messi: «Poteva essere una strage»

Al Maracana, ma poteva diventare un Heysel. “Poteva essere una strage“, dice Leo Messi ancora sconvolto per gli incidenti gravissimi prima di Brasile-Argentina (vinta poi dagli ospiti 1-0 con gol di Otamendi), match di qualificazione ai Mondiali 2026.

La partita è cominciata con quasi mezzora di ritardo a causa degli scontri tra i circa 3000 tifosi argentini e la polizia brasiliana scoppiati al momento degli inni nazionali. Le due tifoserie non erano isolate e l’intervento delle forze dell’ordine è stato molto violento. Nei vari video che affollano i social si vede anche il Dibu Martinez che prova a strappare il manganello a un poliziotto. Messi fa rientrare negli spogliatoi l’intera squadra.

Desde el inicio de los incidentes a la BRUTAL Y VERGONZOSA represión de la policía a los hinchas argentinos en el MARACANÁ. pic.twitter.com/YPhB9TL27S — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

