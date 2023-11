Gli scontri tra polizia brasiliana e tifosi argentini al momento degli inni. Il Dibu Martinez prova a strappare il manganello a un poliziotto

Brasile-Argentina, il Maracana sembrava l’Heysel. Messi: «Poteva essere una strage» (VIDEO)

Al Maracana, ma poteva diventare un Heysel. “Poteva essere una strage“, dice Leo Messi ancora sconvolto per gli incidenti gravissimi prima di Brasile-Argentina (vinta poi dagli ospiti 1-0 con gol di Otamendi), match di qualificazione ai Mondiali 2026.

La partita è cominciata con quasi mezzora di ritardo a causa degli scontri tra i circa 3000 tifosi argentini e la polizia brasiliana scoppiati al momento degli inni nazionali. Le due tifoserie non erano isolate e l’intervento delle forze dell’ordine è stato molto violento. Nei vari video che affollano i social si vede anche il Dibu Martinez che prova a strappare il manganello a un poliziotto. Messi fa rientrare negli spogliatoi l’intera squadra.

Desde el inicio de los incidentes a la BRUTAL Y VERGONZOSA represión de la policía a los hinchas argentinos en el MARACANÁ. pic.twitter.com/YPhB9TL27S — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

Dibu Martínez tratando de frenar a los policías que estaban reprimiendo a los hinchas argentinos. Una vergüenza.pic.twitter.com/hEuursJPSv — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 22, 2023

“Era la maniera migliore per riportare la calma, poteva essere una strage – dice Messi – E’ stato molto brutto perché abbiamo visto come picchiavano la gente. Eravamo molto preoccupati per le famiglie e le persone presenti che non sapevano cosa stesse accadendo. A quel punto giocare la partita era passato in secondo piano. Ovviamente l’abbiamo vissuta male per come è stata trattata la nostra gente, presa a manganellate dalla polizia, proprio come era già successo qui per la finale di Libertadores. Ci sono giocatori che avevano lì le loro famiglie e si sono spaventati perché non sapevano cosa stava succedendo. Quando poi ci hanno informato delle condizioni dei nostri cari, allora siamo rientrati per giocare”.

Dopo circa 20 minuti di panico è tornata la calma. Isolati i tifosi argentini da quelli brasiliani, il presidente della Federcalcio argentina è riuscito a convincere Messi e compagni a tornare in campo per giocare la partita. Per ora sono state fermate 8 persone.

🗣️”VEÍAMOS CÓMO LE ESTABAN PEGANDO A LA GENTE, COMO PASÓ EN LA FINAL DE LA LIBERTADORES. OTRA VEZ REPRIMIENDO A LA GENTE” 🎙️ Leo Messi y cómo vivieron los jugadores la brutal agresión de las fuerzas de seguridad en el Maracaná. pic.twitter.com/12qQcdEnYj — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

