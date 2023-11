Kvaratskhelia è l’unico calciatore della Serie A ad aver collezionato 18 gol e 18 assist nelle ultime due stagioni

Opta riporta questa statistica dell’attaccante georgiano del Napoli dopo il suo ultimo gol contro l’Atalanta

Molto bravo Kvaratskhelia che porta in vantaggio il Napoli nel primo tempo della sfida contro l’Atalanta. Agisce da centravanti e di testa sfrutta un cross da destra di Di Lorenzo e segna il primo gol della nuova era Mazzarri sulla panchina azzurra. Poi, è bravo Gollini a salvare su colpo di testa molto insidioso di Koopmeiners. E il Napoli si divora il raddoppio in un’azione clamorosa davanti alla porta dell’Atalanta, prima con Zielinski e poi con Kvara.

Con il gol messo a segno Kvara si porta a quota 18 reti e più di 18 assist negli ultimi due anni, come segnala Opta

18&18 – Khvicha Kvaratskhelia è l’unico giocatore della Serie A ad avere segnato almeno 18 gol e fornito almeno 18 assist in tutte le competizioni nelle ultime due stagioni; il 6˚ nei Big-5 all comps dopo Messi, Saka, Griezmann, Vinícius jr e Salah. Eletto.

L’INFORTUNIO DI OLIVERA (CHE AHINOI SEMBRA GRAVE)

Olivera si fa male da solo, in lacrime, esce: brutta tegola per il Napoli.

La partita del Napoli cambia in un minuto. Dal possibile vantaggio con Rrahmani che di testa mette alle spalle di Carnesecchi prima che il Var annulli, all’infortunio di Olivera che si fa male da solo, si accascia, si tiene il ginocchio ed esce in lacrime. Una brutta tegola per la squadra di Mazzarri che avrà Mario Rui fuori almeno fino a Natale. Quindi il Napoli si ritrova improvvisamente senza entrambi gli esterni di difesa di sinistra. Al suo post entra Juan Jesus. Al minuto 39 Atalanta-Napoli 0-0.

