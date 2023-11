Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo e Zielinski in lista per il “Gran Galà del Calcio AIC”

La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location del Superstudio Maxi di Milano lunedì 4 dicembre 2023

Presentata oggi a Milano, nella sede di BonelliErede, l’edizione 2023 del “Gran Galà del Calcio AIC”. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA – agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. Cinque i calciatori del Napoli, alcuni oramai ex, presenti nelle liste. Da Di Lorenzo e Kim a Zielinski a centrocampo, per finire con Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Nella categoria allenatore c’è ovviamente Luciano Spalletti

La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location del Superstudio Maxi di Milano lunedì 4 dicembre 2023 per una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dallo special guest Paolo Cevoli. Tante poi le novità di questa edizione, a partire dalla presenza di Malika Ayane che si esibirà sul palco del Galà con una particolare performance musicale.

Svelate in conferenza le shortlist dei premiati: tra questi nomi uscirà l’undici ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno.

A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2022-2023, verrà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B.

Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha detto in presentazione

«Il calcio che premia il calcio: da sempre è lo slogan che accompagna questo premio, riconoscimento dal valore particolare legato al fatto che sono soprattutto i calciatori e le calciatrici a votare i compagni e le compagne di spogliatoio o gli avversari e le avversarie che si affrontano in campo, stabilendo così, ruolo per ruolo, chi merita di stare in questa ambita Top11. Una grande serata che ancora una volta accenderà i riflettori sulla parte più bella del nostro mondo»

Il Direttore Generale AIC Gianni Grazioli ha aggiunto

«Un percorso iniziato anche quest’anno a luglio, quando abbiamo girato i ritiri della Serie A facendo votare oltre 500 calciatori che, con grande interesse e competenza, hanno espresso le loro preferenze. Una giuria certamente di qualità perché essere in campo, fianco a fianco con tanti colleghi, cambia molto le prospettive e di conseguenza il giudizio»

Queste le shortlist di questa edizione:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Maignan, Onana, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoglu, Lobotka, Milinkovic-Savic, Rabiot e Zielinski

ATTACCANTI: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin

DIFENSORI: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger

CENTROCAMPISTI: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso

ATTACCANTI: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte

ALLENATORE: Inzaghi, Sarri e Spalletti

ARBITRO: Chiffi, Maresca e Orsato

SOCIETÀ: AFC Fiorentina, FC Internazionale e SSC Napoli

GIOVANE DI SERIE B: Caprile, Fabbian e Turati

Ancora aperte le votazioni di “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2022-23, sia al maschile che al femminile. Il riconoscimento sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile, tutti selezionati dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici.

Con oltre 40 mila voti complessivi sin qui raccolti, i gol più votati delle due categorie sono quelli di Kvaratskhelia, Barella e Theo Hernández al maschile; Giugliano, Monterubbiano e Asllani al femminile.

Le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 26 novembre 2023.

