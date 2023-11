Inzaghi: «Abbiamo pagato quel gol in fuorigioco non segnalato»

A Dazn: «Abbiamo osato, ma con il Napoli non è facile perché hanno una forza, era tanto che non li vedevo dal campo»

Il tecnico del Salernitana Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro il Napoli

Avrebbe meritato di più oggi

«Oggi penso che gli applausi dei tifosi testimoniano di aver fatto il massimo contro i campioni d?italia: paghiamo quel gol in fuorigioco e poi sei sempre in risalita. Fino all’82’ siamo stati in partita e ho rischiato anche io con tre punte perché pensavo che potevamo pareggiare. Ho visto la Salernitana che mi piace. Ora il calendario è bello tosto, ma sono convinto che torneremo presto fuori da questa situazione di classifica»

Che risposte ha avuto dall’attacco

«Sono ragazzi che dovrebbero cresce, ma non abbiamo tempo di aspettare nessuno. È chiaro che quando giochi contro una delle squadre più forti d’Europa è tosta. però ho detto che volevo giocarmela con quattro attaccanti ed è stata la scelta giusta. Col lavoro capiranno presto e capiranno»

Forse aspettavi più coraggio?

«Sulla carta speri, ma con il Napoli non è facile perché hanno una forza, era tanto che non li vedevo dal campo. Nonostante avessimo quattro punte loro fraseggiano bene e noi abbiamo subito il giusto perché ci siamo aiutati. Devo rivedere, due o tre palle le abbiamo avute una rea, poi piano piano gli insegneremo che bisogna cercare l’appoggio. Sono ragazzi appena arrivati in Italia, li ho fatti giocare perché spero che imparino presto»

Questa è la Salernitana definitiva?

«Sono arrivato e pensavo di far giocare una punta con Dia, ma la punta non era pronta. Anche oggi aveva un tempo, ho azzardato. Abbiamo bisogno di lotta e fisicità davanti per cui sto cercando di costruire quello che in futuro dovrà darci la nostra salvezza»

ilnapolista © riproduzione riservata