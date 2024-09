In Premier League saranno testate le espulsioni temporanee per proteste e falli tattici

L’Ifab ha approvato i test già dalla prossima stagione. Si resta 10 minuti fuori dal campo, come nel rugby

Il calcio è ad un passo dall’introduzione delle espulsioni temporanee, in stile rugby. L’International Football Association Board (l’Ifab) ha approvato i test nelle competizioni d’élite come la Premier League, potenzialmente già dalla prossima stagione.

I “Sin-bins”, si chiamano in inglese. Dovrebbero essere usate per i falli tattici, “come ad esempio il tiro di maglia del difensore italiano Giorgio Chiellini sull’inglese Bukayo Saka nella finale di Euro 2020, che finì con solo un cartellino giallo”, scrive il Telegraph che curiosamente sceglie quel fallo come esempio preciso della fattispecie.

La misura equivarrebbe a un cartellino “arancione”, troppo gravi per essere da giallo ma non troppo per le espulsioni da rosso.

Mark Bullingham, amministratore delegato della Federcalcio inglese e direttore dell’Ifab, ha dichiarato: “E’ chiaramente necessario sviluppare un protocollo. L’area che stavamo esaminando erano le proteste. Abbiamo parlato anche di altri ambiti, in particolare dei falli tattici. Penso alla frustrazione dei tifosi quando guardano un contropiede che viene fermato così. Si resterà 10 minuti fuori dal campo”.

