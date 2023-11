Il Piano Spalletti per l’Europeo: cene, app, droni e lezioni tattiche (Repubblica)

Ora arriva il drone a Coverciano: un fautore di questo sistema è il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, vice di Sarri all’Empoli e di Spalletti al Napoli

Spalletti adesso può programmare con serenità il percorso all’Europeo2024 e allenare la sua Italia correggendo tutti quei piccoli errori che affliggono gli Azzurri. Il pareggio contro l’Ucraina a Leverkusen ha dato sia la certezza della qualificazione ma anche una certa tranquillità che mister Spalletti vuole sfruttare fin da subito.

Infatti, secondo quanto scrive la Repubblica, il ct di Certaldo ha già in mente la roadmap che conduce in Germania:

“Spalletti ha subito illustrato il suo programma da qui a marzo: incontri a cena e lezioni tattiche via app con gli azzurri, nonché l’allestimento delle nuove tecnologie a Coverciano, dove entrerà in funzione il drone per filmare gli allenamenti“.

Poi anche le amichevoli per testare la condizione dei convocati. Non due partite leggere, anzi. «Le voglio il più possibile difficile. Se no, chi non ha esperienza internazionale come lo prova il morso del lupo vero?», ha detto il commissario tecnico. Tuttavia tutto dipende dal sorteggio che vede l’Italia in quarta fascia. Quindi il rischio girone di ferro è più che concreto.

Tornando al Piano Spalletti:

“Ha adattato Coverciano alle esigenze della sua Nazionale, ottenendo un’app con sistema televisivo a circuito chiuso nelle camere dei giocatori. La funzione è di tenere costantemente collegata la squadra, attraverso il cellulare o il tablet, anche quando gli azzurri sono nei loro club. Ora arriva il drone: le riprese dalla terrazza del centro tecnico, troppo schiacciate, non offrono la stessa prospettiva a 360° di quelle dall’alto, da 30-40 metri“.

Il metodo lo ha perfezionato un certo Julian Nagelsmann, ma la paternità, almeno in Italia, spetta a Sarri:

“Lo scopo è di mostrare nitidamente ai calciatori schemi, movimenti ed errori da correggere, talvolta anche nella postura. Il pilota di drone è ormai integrato negli staff e il caso vuole che tra i protagonisti dell’Europeo, come ct della Slovacchia, ci sia un fautore di questo sistema: Francesco Calzona, vice di Sarri già all’Empoli e dello stesso Spalletti al Napoli“.

ilnapolista © riproduzione riservata