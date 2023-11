Il Milan perde anche Okafor: forse convocato il 15enne Camarda

Lesione al bicipite per lo svizzero in Nazionale. Il quindicenne gioca stabilmente in Primavera e ha segnato 3 gol in quattro partite di Youth League.

Il Milan è in emergenza in attacco e sabato alle 20:45 affronterà la Fiorentina per la tredicesima giornata di Serie A. Nella terza partita delle Nazionali, Okafor ha subito una lesione al bicipite femorale destro. Ora restano solo Jovic e il classe 2008 Francesco Camarda.

I rossoneri, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, stanno considerando di portare in prima squadra il quindicenne, che gioca stabilmente in Primavera e ha già segnato tre gol in Youth League.

🚨🔴⚫️ AC Milan are considering to call 2008 born Italian talent Francesco Camarda as part of the first squad for the upcoming game vs Fiorentina.

Camarda, 15 years old — already scored 3 goals vs PSG and Newcastle in Youth League.

New deal will also be offered soon. pic.twitter.com/tZpAmVHEVT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2023