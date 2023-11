Il Festival di Sanremo sta facendo carte false per avere Sinner (Corriere della Sera)

Il tennista ha conquistato un bacino di tifo e popolarità che fa gola al Festival, Amadeus lo reclama ma a febbraio c’è il richiamo atletico post-Australia

La finale delle Nitto Atp Finals hanno incoronato Sinner come membro stabile dell’élite del tennis internazionale. La finale contro Djokovic ha mostrato ancora alcune lacune da colmare, cosa che Sinner farà subito dopo la Coppa Davis.

“Le Atp Finals, la vittoria nel girone su Djokovic e il terzo trionfo su Medvedev, hanno dimostrato che Jannik ha il livello per competere con i top 3 però il salto di qualità richiede il mantenimento del volo in alta quota, quello che i tennisti chiamano «consistency» (il contrario della fluttuazione): se 120 ore dopo averlo battuto cali di un millimetro, il Djoker non perdona“.

Infatti, dopo Torino, c’è subito Malaga, città dove si disputano le fasi finali del torneo a squadre. Si prevede già una semifinale tra Serbia e Italia e ciò significa di nuovo Nole contro Jannik. Ottima occasione per dimostrare appunto quella «consistency». Ma anche per confermare quel seguito tanto amato dalle tv. Infatti durante la settimana di Torino, Sinner ha registrato un seguito da nazionale di calcio italiana. Le tv si aspettano lo stesso dalle prestazioni a Malaga.

E allora perché non osare. Amadeus lo vuole anche a Sanremo. A scriverlo è il Corriere della Sera:

“Un altro plateau raggiunto e da mantenere è il bacino di tifo e popolarità. L’enormità di 6.686.000 spettatori alla tv (5.493.000 Raiuno, 1.193.000 Sky Sport) per la finale persa con Djokvovic sono dati da Nazionale italiana di calcio. Il Festival di Sanremo sta facendo carte false per avere Jannik ma quelli, a febbraio, sono i giorni del richiamo atletico post-Australia. Chissà“.

La finale tra Djokovic e Sinner la partita di tennis più guardata di sempre in Italia

Ieri alle 18 la Rai ha dato alla prima rete la finale delle Atp Finals 2023 tra il tennista altotesino Jannik Sinner e il serbo numero uno al mondo, Novak Djokovic; gli altri match di Sinner erano stati trasmessi su Rai 2.

Il match, vinto da Djokovic, è stato seguito da 5.493.000 spettatori, raggiungendo il 29,5% di share. Sky Sport non ha ancora comunicato i suoi dati, ma questa è stata sicuramente la partita di tennis più vista in Italia della storia.

La finale di Wimbledon del 2021 tra Berrettini e il tennista serbo registrò su Tv8 uno share del 23,1% e poco più di 3 milioni di spettatori.

