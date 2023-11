Ibrahimovic a Las Vegas: «Quando l’annuncio al Milan? Vedremo…»

Dai box della Ferrari l’ex calciatore ha risposto sornione, tenendo ancora in sospeso i tanti tifosi rossoneri che non vedono l’ora di ritrovarlo al Milan

Zlatan Ibrahimovic ospite della Ferrari in occasione del GP di Las Vegas ha commentato la gara

«Che spettacolo la Formula 1 qui, gli americani sanno come fare lo show. Sono un grande tifoso della Ferrari, ho portato bene con la pole»

E poi è tornato a parlare della possibilità di un suo ritorno al Milan.

Quando l’annuncio al Milan?

«Vedremo…» – ha dichiarato lo svedese intercettato ai box della Rossa – «Ne stiamo parlando». Poche parole che di fatto confermano il dialogo in corso con Gerry Cardinale, ma che non danno ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il 6 novembre infatti Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, e Cardinale, patron di RedBird si sono incontrati in un hotel in zona corso Venezia, a Milano. I due si sarebbero incontrati “per parlare di un possibile ritorno al Milan di Zlatan, non più da giocatore, ma con un ruolo da stabilire. Al suo ritorno in Italia alla vigilia di Milan-Psg, Gerry Cardinale ha subito voluto fissare un colloquio con Ibrahimovic, nello stesso hotel dove qualche mese aveva già incontrato lo svedese”

Si era parlato di Ibrahimovic in versione super-consulente dell’attuale proprietario rossonero: lo scopriremo, ma è assai probabile che il 42enne riporterà direttamente al numero uno di RedBird, in quella che dovrebbe configurarsi come una collaborazione a più ampio raggio. Difficile che Zlatan entri a pieno titolo nell’organigramma rossonero. Sono in programma nuovi colloqui per limare tutti i dettagli di una intesa tutt’altro che distante: il contratto è in fase di stesura, l’ex Inter e Juventus è pronto a tornare in azione dopo l’addio al calcio

Zlatan però non vuole rientrare con un ruolo di campo

“Chiarito che non vuole andare a Milanello tutti i giorni, ma anche che non c’è una vera carica vacante nell’organigramma societario, Ibrahimovic potrebbe assumere il ruolo di Consigliere ufficiale di Gerry Cardinale. Un po’ quello che faceva, ai tempi, Zinédine Zidane con Florentino Pérez prima che iniziasse la sua carriera da allenatore (prima di fare il vice di Ancelotti al Real). Zidane aveva una connessione tra squadra e società, consigliando anche al Presidente alcuni nomi per il mercato”

ilnapolista © riproduzione riservata