Garcia, un ennesimo passo falso costringerebbe De Laurentiis ad affrontare la situazione

Repubblica scrive che la sfida contro l’Empoli è ancora una volta una finale per il tecnico francese che non può sbagliare

Il mezzo passo falso con l’Union Berlino ha riaperto processi in casa Napoli, ed è per questo motivo he la sfida di domani contro l’Empoli assume il valore di una finale per Garcia come scrive oggi Repubblica “La pressione nei confronti del condottiero francese è molto forte: il pari in Champions non ha complicato la qualificazione agli ottavi di finale (che resta obiettivo ampiamente alla portata) ma ha alimentato nuovi dubbi sulla tenuta del Napoli” Il Napoli concede puntualmente troppo spazio alle squadre compatte e in più Garcia ha sempre fallito le partite prima della sosta fino ad oggi, questo complica notevolmente l’incontro di domani che potrebbe essere un punto di svolta per il futuro del tecnico francese. L’Empoli assume i contorni delle sliding doors per Garcia:

“Una vittoria gli consentirebbe di allentare la pressione degli ultimi due giorni, l’ennesimo passo falso riaprirebbe le riflessioni della società che – dopo il no di Conte – non ha preso in considerazione l’ipotesi di un ribaltone. Ma un inatteso passo falso quasi costringerebbe il presidente De Laurentiis ad affrontare la situazione per non compromettere la qualificazione in Champions che è la pietra miliare per un futuro di alto livello del Napoli”

Del resto lo steso Garcia si è reso contro degli evidenti errori che il Napoli ha fatto nella sfida contro i tedeschi in Champions

“All’indomani Garcia li ha analizzati in sala video arrabbiandosi per la superficialità nelle coperture preventive riguardo all’azione del gol del pareggio dell’Union e ad altre situazioni. De Laurentiis non gradisce che certi problemi si soprattutto nelle gare al Maradona, immaginava di poter già indirizzare la qualificazione agli ottavi con gli incassi relativi alla vittoria e, invece, ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro. Il patron è convinto che Garcia possa portare la stagione a termine almeno con gli obiettivi minimi: entrare nelle prime quattro accedendo così alla Super Champions e conquistare gli ottavi di finale alle spalle del Real Madrid nel girone”

