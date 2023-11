Garcia ha convocato i Saggi perché solo loro possono spiegare cosa è cambiato dall’anno scorso (Corsport)

Il Corsport scrive che la squadra è praticamente la stessa eppure non riesce a esprimere lo stesso calcio che l’ha portata a vincere lo scudetto

Il pareggio rimediato contro l’Union Berlino mercoledì sera ha aperto un nuovo periodo di instabilità nel Napoli in vista della sfida di oggi contro l’Empoli che sarà l’ultima prima della sosta per le Nazionali. L’instabilità azzurra spinto Rudi Garcia a rivolgersi al Consiglio dei Saggi prima della sfida contro l’Empoli, scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli ha un malessere che si porta dietro da un bel po’, l’h dimostrato anche con l’Union Berlino, subendo un gol che ha abbattuto i principi elementari dell’organizzazione tout court – mica solo quella difensiva – e un’instabilità che oramai si trascina da un bel po’, tormentando Garcia alla disperata ricerca di tre vittorie consecutive oramai da sedici partite. Il napoli ha un problema (anche serio) di identità calcistica, fatica ad esprimere se stesso, non riempie gli occhi ma neppure la pancia, sta in quella via di mezzo in cui Leo emozioni ne escono appiattite, quasi soffocate, e non riuscendo a redigere una diagnosi che svelasse la natura di certe contraddizioni lampanti, Garcia s’è concesso un pizzico di privacy con quegli uomini che assieme a lui condividono il paradosso.

Il problema del Napoli è evidente, anche se non chiaro, come scrive il quotidiano sportivo ed è proprio su questo argomento che Garcia ha interpellato i Saggi, vuole a tutti i costi capire cosa sia successo e come mai, una squadra che è praticamente la fotocopia di quella della passata stagione, fatichi tanto a ritrovare il suo gioco

«Soltanto chi quel prodigio l’ha realizzato può tentare di spiegare cosa sia cambiato»

