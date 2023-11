Fabian Ruiz, la Juventus ha chiesto informazioni al Psg. Gli agenti a Torino (Schira)

Non c’è un’apertura della trattativa ma il centrocampista ex Napoli piace a Giuntoli e ha le qualità che Allegri cerca per la sua mediana

Fabian Ruiz, gli agenti a Torino. La Juventus ha chiesto informazioni al Psg (Schira).

Scrive Nicolò Schira che la Juventus ha chiesto informazioni su Fabian Ruiz al Psg. I suoi procuratori erano a Torino la scorsa settimana. Non siamo ancora all’apertura di una trattativa ma – prosegue Schira – Giuntoli lo apprezza sin dai tempi di Napoli. Lo spagnolo ha le qualità richieste da Allegri per il nuovo centrocampista bianconero.

#Juventus have asked info for #PSG’s midfielder #FabianRuiz. His agents were in Turin this week. No opened talks with #Paris yet, but #Giuntoli appreciates him since Napoli’s times. The spanish also has the skills required by Max #Allegri for the new midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2023

LE SCUSE DI GIUNTOLI DOPO LE SUE PAROLE SESSISTE E MASCHILISTE

A Cristiano Giuntoli hanno fatto presente di aver detto una castroneria durante il Festival dello Sport, organizzato da Gazzetta dello Sport a Trento. Allora, il dirigente della Juventus, parlando con il presentatore dei calciatori e delle trattativa per acquistarli disse:

«Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi che sia quella giusta, ma quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira!». Una frase che trasuda sessismo a quintali. Le parole del dirigente bianconero però passarono in sordino. Allora il Napolista si accorse della brutta figura dell’ex dirigente del Napoli. Altrove non una parola sulla frase infelice di Giuntoli.

Sport Mediaset però riporta che Le Iene se ne sono accorte e hanno deciso di intervistare il diretto interessato. Infatti, la redazione di Mediaset ha pubblicato alcune anticipazioni dell’intervista concessa al programma di Italia 1.

“Le scuse del dirigente bianconero fatto parte di un servizio che andrà in onda martedì 31 ottobre, in prima serata nel programma ‘Le Iene’ su Italia1. «Ho fatto sicuramente un esempio infelice – ammette il ds bianconero ai microfoni delle Iene -, mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché – prosegue Giuntoli – credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere il maniera equa tutti i lavori che ci sono a fare. Io, in casa spesso cucino»“.

