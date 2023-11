Era dal 2003 che l’Italia non segnava 4 gol per due gare consecutive

Prima delle partite con Malta e Macedonia del Nord, L’Italia non segnava almeno 4 gol dalle sfide contro Galles e Azerbaijan

Opta riporta una statistica relativa alla Nazione di calcio allenata da Luciano Spalletti e alla gara di questa sera contro la Macedonia del Nord in cui l’Italia ha vinto 5-2

Raspadori segna il gol che scaccia la grande paura: Italia-Nord Macedonia 5-2

E alla fine ci pensa Raspadori. È lui, Jack, a segnare il gol del 4-2, il gol del sollievo. Dopo che la grande paura era calata sull’Olimpico e sugli italiani che tifano Italia. Anche a Napoli qualcuno c’è, noi facciamo parte di questa minoranza. Finisce poi 5-2 con gol finale di El Shaarawy.

La Nazionale di Spalletti era riuscita a rendere temibile una partita che dopo 45 minuti era bella che finita. L’Italia vinceva 3-0, dopo aver sbagliato anche un rigore (ovviamente con lo specialista in errori Jorginho). Gol in apertura di Darmiani, poi il rigore sbagliato. trenta secondi dopo il primo gol di Chiesa che poi replica grazie a una deviazione. Tre a zero a fine primo tempo con Federico Chiesa protagonista.

Prima delle partite con Malta e Macedonia del Nord, era dal 2003 contro Galles e Azerbaijan che l’Italia non segnava almeno quattro gol per due gare casalinghe competitive di fila, escludendo quindi le amichevoli. Show.

Il tecnico della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, ha parlato dopo la sfida contro la Macedonia del Nord, gara valevole per il gruppo C della qualificazioni ad Euro2024

«Italia ha fatto bene per tutti e 90′. Purtrooppo succede quanto si pensa che il risultato sia acquisito. Poi sapevamo che sui calci piazzati eravamo basi nei loro confronti per cui poi la squadra si è alzata. Però poi c’e stata la casualità del secondo gol che ti incasina e perciò va messa in risalto la reazione che hanno avuto i ragazzi»

Tante occasioni

«È una qualità che abbiamo quella di arrivare davanti alla porta. Secondo me è un passo in avanti notevole»

Jorginho?

«Gli vanno fatti i complimenti perché è stato bravissimo il portiere. Rimane un rigorista speciale per l’Italia»

