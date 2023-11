Djokovic vince il suo settimo Masters e supera Federer. L’Equipe: “Il Maestro dei maestri”

Il serbo ha fagocitato l’italiano Jannik Sinner, irriconoscibile dopo una settimana folle. “Nole” è più che mai il boss del tennis mondiale

Le Nitto Atp Finals sono di Novak Djokovic. A Torino un Djokovic bionico supera in due set Jannik Sinner (6-3, 6-3). L’Equipe celebra il settimo successo Master del serbo titolando “Il Maestro dei maestri”. Novak supera così anche Federer nei titoli Masters:

“Sono bastati due set brevi (6-3, 6-3) e 1 ora e 40 minuti di gioco a Novak Djokovic (36 anni) per vincere il suo settimo titolo Masters, un record (2008, 2012, 2013, 2014, 2015). 2022, 2023). Il serbo, n. 1 del mondo, ha fagocitato l’italiano Jannik Sinner (22 anni, n. 4), irriconoscibile dopo una settimana folle, nonostante il sostegno del pubblico torinese. Il serbo diventa il detentore del record di vittorie nel torneo Masters con 7 successi, davanti così al ritirato svizzero Roger Federer. “Nole” è più che mai il boss del tennis mondiale“.

Meriti anche a Sinner

Come scritto, si cresce battendo Rune anche con un dolore alla schiena, si supera Medvedev in semifinale e si va in finale, perdendo, contro una leggenda dello sport mondiale. Perdendo sì ma Sinner ha sempre provato a offrire il meglio di sé, almeno il meglio di sé oggi. Non ha certamente giocato una partita memorabile, è arrivato alla finale sfiancato da una settimana tremendamente impegnativa dal punto di vista agonistico ed emotivo.

Sinner è entrato in queste Atp Finals col solito abito di tennista dall’eccellente futuro e ne è uscito come papabile alla poltrona di numero uno del mondo. In pochi giorni è come se fosse cresciuto di anni. Perché succede così. Lavori lavori lavori, i risultati non sono all’altezza del tuo impegno e poi finalmente ogni pedina va al suo posto e in partita ti comporti proprio nel modo che hai studiato e sudato per anni.

