Di Lorenzo: «Abbiamo battuto velocemente quell’angolo, non eravamo in posizione»

A Sky Sport: «Abbiamo giocato bene, il pareggio non ci sta. Dovevamo essere più concreti ma la prestazione c’è stata»

Di Lorenzo a Sky Sport dopo Napoli-Union Berlin 1-1.

«Dovevamo gestire meglio il vantaggio, abbiamo battuto velocemente l’angolo, non eravamo in posizione, e abbiamo preso gol su ripartenza. Sono partite che si decidono su episodi, la vittoria era meritata, vogliamo far di tutto per qualificarci».

«Oggi abbiamo giocato una buona partita, dovevamo gestire meglio la situazione, nell’ultimo passaggio, in fase di conclusione, un po’ di concretezza in più serviva, il pareggio non ci sta, ci dispiace per i nostri tifosi, ancora una volta in casa non siamo riusciti a vincere».

Quagliarella: il Napoli ha fatto la cosa più difficile, sbloccarla, non era facile, erano tutto lì dietro. Dopo è mancata l’ultima zampata per fare il secondo gol. Il Napoli sa che è forte e aveva quella spensieratezza di dire tanto la vinciamo, poi nel calcio si sa sbagli una volta e subisci gol e non è facile rifarlo.

«Anche all’andata è stato difficilissimo sboccare la partita, qua ci siamo riusciti nel primo tempo, dovevamo gestire meglio il vantaggio, è mancato il secondo gol, abbiamo subito il pareggio. La prestazione secondo me c’è stata».

In casa non riuscite a vincere

«Dispiace anche per i tifosi, anche stasera sono stati eccezionali, ci hanno spinto fino all’ultimo minuto, torneremo presto a vincere in casa e a gioire tutti insieme».

