De Zerbi, richiamo ufficiale della FA per le frasi sugli arbitri

Secondo quanto riportato da Sky la FA ha ufficialmente richiamato con un avvertimento scritto Roberto De Zerbi in cui sarà tenuto sotto osservazione e non saranno tollerati altri commenti che riguardano gli arbitri. La Football Association “richiama” il tecnico del Brighton dopo le sue frasi giudicate irriguardose nei confronti della classe arbitrale inglese.

De Zerbi ha evitato una multa – o peggio, una squalifica – per le sue dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio in campionato contro lo Sheffield United.

Al termine della sfida, finita 1-1 anche a causa dell’espulsione di Dahoud, l’ex allenatore del Sassuolo aveva parlato dell’arbitraggio di John Brooks in questi termini:

“Sono onesto e chiaro, non mi piace l’80% degli arbitri inglesi. Non è una novità, non mi piacciono. È il comportamento, non mi piace il loro comportamento in campo. Se vedo le nuove regole è espulsione, chiaro. Ma sono stato un giocatore e la dinamica della situazione non era da cartellino rosso, ma dobbiamo accettare la decisione. L’Inghilterra è l’unico Paese dove quando c’è il Var non sei sicuro che la decisione sia giusta. In altri Paesi bisogna essere sicuri al 100% che la decisione presa sia giusta. In Inghilterra no, e non riesco a capire”.

IL GUARDIAN SU DE ZERBI

“Le vendite degli indumenti ispirati allo stile di De Zerbi sono aumentate. In questo momento De Zerbi è probabilmente il personaggio più interessante del calcio inglese. Il modo in cui gioca la sua squadra sembra significativo, disorientante, fuori da ogni logica“.

Allora come spiegare il suo calcio. Prendendo ispirazione dalla seconda guerra mondiale. O almeno così fa il Guardian:

“In termini più semplici, porta il suo avversario verso la porta. De Zerbi sa che la maggior parte delle squadre attua un pressing offensivo. Questo è visto come una debolezza, un codice da hackerare, attende che l’avversario sbatta le palpebre per primo e lasci un varco. Per far funzionare tutto questo, il Brighton ha giocatori in difesa che sono estremamente a loro agio con la palla, due perni del centrocampo e il miglior dribblatore del campionato per guidare quelle ripartenze rapide. Quindi il gioco di possesso profondo non diventa uno scudo ma una spada, la sua ritirata attraverso le steppe russe, indebolisce le linee di rifornimento del nemico e fa a pezzi la retroguardia avversaria“.

