De Laurentiis ha abbassato al minimo le aspettative, si è accontentato di Mazzarri traghettatore (Libero)

Alcuni quotidiani questa mattina aprono la pagina sportiva con il colpo di coda di De Laurentiis (altri parlano dell’impresa Sinner). Il presidente del Napoli, dopo aver ufficialmente esonerato Rudi Garcia, ha scelto il ritorno di Walter Mazzarri. Ogni indizio nelle ore precedenti lasciava pensare a Tudor, poi però nel pomeriggio di ieri il colpo di scena degno del produttore cinematografico.

La scelta romantica di Mazzarri però non convince tutti. Libero in primis che scrive:

“Riecco Rain Man, l’uomo del compleanno di Cavani, quello secondo cui «ogni tot angoli battuti andrebbe assegnato un gol». Walter Mazzarri è questo e tanto altro e nessuno si aspettava di rivederlo in Serie A, in particolare di ritorno a Castel Volturno. Dopo essere rimasto fermo per 18 mesi, “mister alibi” non ha più scuse“.

I dubbi che accompagnano Mazzarri sono diversi. Il campo darà i suoi verdetti. Nel frattempo però non si può non notare la strategia al ribasso del presidente De Laurentiis:

“Perlomeno il presidente ha scoperto tutte le carte, abbassando al minimo le aspettative e accontentandosi di un traghettatore che ottenga almeno il quarto posto e il passaggio del girone in Champions“.

Nonostante ciò, Mazzarri non vede l’ora di iniziare. L’ultima intervista al Corriere dello Sport era un indizio piuttosto chiaro. Il tecnico toscano ha amato Spalletti e il suo Napoli ed ha assicurato il presidente di voler proseguire nello stesso solco del collega di Certaldo:

“Insomma, a parole Mazzarri sembra davvero l’uomo giusto per dare un senso a quella che finora è stata la peggiore stagione di un squadra campione d’Italia in carica. Il Napoli spera che lo sia anche a fatti“.

