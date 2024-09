Coppa Davis, Verdelli: «È insolente declinare l’invito del presidente Mattarella»

L’ex direttore di Repubblica a muso duro contro i tennisti italiani: «Binaghi sbaglia a difenderli».

Il “no” all’incontro con Mattarella dei tennisti vincitori della Coppa Davis rischia di diventare un caso, politico e sportivo. Infatti ieri il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva precisato all’Ansa che l’incontro al Quirinale del 21 dicembre doveva essere riprogrammato.

Infatti Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e tutta la squadra della Coppa Davis ha un calendario fitto di impegni. Tra questi anche le sacrosante vacanze dopo una stagione più che impegnativa. Giusto qualche giorno perché poi si riparte per preparare lo Australian Open in programma dal 14 al 28 gennaio 2024.

Così Binaghi all’Ansa:

«Il 21 dicembre purtroppo non potremo andare al Quirinale: ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso. I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista della partenza per l’Australia. Ci dispiace per il presidente Mattarella, perché abbiamo avuto il governo vicino, con il ministro dello sport e col messaggio che mi ha mandato la premier: lo faremo quando ci sarà possibile. Non possiamo esserci il 21 dicembre perché la stagione del tennis è fatta così e noi non dobbiamo cambiare di una virgola, essere sempre gli stessi, non perderci in passerelle, anche se quella al Quirinale ovviamente non lo è. Dico che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini che sono l’applicazione, il lavoro, il metodo».

Si tratta pur sempre dell’invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra l’altro il Presidente fece lo stesso con Berrettini quando fu sconfitto nella finale di Wimbledon contro Djokovic.

La risposta di Binaghi e l’atteggiamento dei tennisti non sono piaciuti al direttore di Oggi, Carlo Verderli. Su Twitter Verdelli ha scritto:

“Cari Sinner & company, vincere la Davis e poi declinare l’invito di portarla il 21 dicembre al Quirinale da Mattarella per futilissimi motivi (le vacanze, per esempio) è una boiata pazzesca. E male fa il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, a coprire questa insolenza“.

Le parole di Verdelli fanno eco a quelle di Pietrangeli di qualche ora prima. Infatti, l’ex tennista italiano vincitore della Coppa Davis da capitano, raggiunto dal Corriere della Sera, ha dichiarato:

«Non mi sembra carino declinare l’invito del presidente della Repubblica, ma non sta a me criticare. Comunque io andrò».

