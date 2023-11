Cannavaro sorprende i passeggeri del volo Wizz Air e li porta all’Olimpico

Solo una volta in volo, i fortunati vincitori dell’edizione speciale di #LetsGetLostItalia hanno scoperto che andavano alla partita di qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord.

Grande sorpresa per i passeggeri del volo Wizz Air partito ieri da Milano Malpensa verso una destinazione sconosciuta. Solo una volta in volo, i fortunati vincitori dell’edizione speciale di #LetsGetLostItalia hanno scoperto che sarebbero atterrati a Roma per assistere alla partita di qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord. A dare l’annuncio e’ stato niente meno che il campione del mondo e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro, capitano dello storico Mondiale 2006 che vide l’Italia trionfare contro la Francia ai rigori. Allo stadio, oltre 100 fortunati vincitori hanno goduto di una vista davvero speciale in campo dalla zona Hall of Fame, con Fabio Cannavaro che ha assistito con loro alla partita che ha visto gli Azzurri vittoriosi. Una serata di festa sportivamente parlando, un’esperienza unica e coinvolgente a detta di molti che hanno avuto la fortuna di partecipare a questa nuova edizione speciale di #LetsGetLostItaly organizzata da Wizz Air. Per vincere la possibilita’ di essere a bordo e guardare la partita insieme ad una leggenda del calcio come Cannavaro, i passeggeri hanno dovuto caricare un post su Instagram, descrivendo cosa significa per loro essere italiani. Cannavaro si e’ detto entusiasta di questa avventura: «Mi sono divertito moltissimo durante questo volo “#LetsGetLostItaly” cosi’ speciale. Per me e’ stato fantastico accompagnare cosi’ tante persone alla partita della Nazionale, la squadra a cui tutti teniamo, e vedere l’effetto sorpresa nei loro occhi. Ringrazio Wizz Air per questa esperienza unica. E ovviamente sono felice soprattutto che l’Italia ci abbia regalato una serata di grande calcio»

