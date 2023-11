Bucciantini: «Tudor va benissimo, non conta il modulo ma il concetto di lavoro»

A Sky: «Deve essere replicato il concetto di lavoro di Spalletti. Tudor non sarebbe una sorpresa, ha dimostrato di lavorare bene».

A Sky è intervenuto Marco Bucciantini su chi potrebbe essere il nuovo tecnico del Napoli, dopo che arriverà l’annuncio ufficiale dell’esonero di Garcia:

Bucciantini: «Mazzarri ha il doppio vantaggio di conoscere città e presidente. Tudor non sarebbe una sorpresa, ha dimostrato di lavorare bene. Bisogna replicare lo stesso concetto di lavoro dello scorso anno, bisogna lavorare molto sull’organizzazione. Il modulo può essere 4-3-3, 3-5-2… uno che viene non viene per mandare avanti, ma deve incidere sul campo e sulla squadra. In corsa è possibile fare una cosa del genere. Tudor lavora tanto e bene».

Tra i nomi papabili ci sono anche Cannavaro e Giampaolo, anche se meno probabili.

TUDOR GIOCA CON LA DIFESA A TRE:

Di base adotta la difesa a tre: 3-4-3, 3-4-2-1 e così via. Ma nel calcio è una questione di sistemi, mica di numeri, e lui è un allenatore sveglio, giovane, pratico; ex calciatore (di ottimo livello), ha lavorato con Simeone a Verona e conosce le storie di spogliatoio. E ha carattere, personalità, idee: tutto ciò che serve alla squadra azzurra talentuoso ma depresso di questo periodo. De Laurentiis gli ha prospettato 7 mesi di contratto, fino a giugno, con opzione di rinnovo fino al 2025 a favore del club. Igor non ha accettato al buio ma neanche rifiutato: sta riflettendo, ovviamente. E’ una chance enorme il Napoli, è la squadra campione d’Italia, il regno di Osi e Kvara, Jack e Di Lorenzo.

MARCHEGIANI DIFENDE GARCIA

Luca Marchegiani ha parlato a Sky Calcio Club del rendimento del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia, difendendo alcune scelte dell’allenatore:

«Il Napoli a tratti ha anche giocato bene in questo mini ciclo, ha fatto anche buone partite. Sulle scelte di Garcia bisognerebbe anche sapere quali sono le condizioni dei giocatori. Noi esaltiamo Inzaghi che fa delle rotazioni anche premeditate, non me la sento di dire che Kvaratskhelia doveva giocare contro l’Empoli piuttosto che un altro. In queste partite non c’è stato Osimhen, che per me è un giocatore fondamentale».

ilnapolista © riproduzione riservata