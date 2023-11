Barak: «Sarei arrivato a Napoli a giugno 2022, ma ritardarono la cessione di Fabian»

A Flashscore: «Sarei dovuto arrivare io al suo posto. Alla fine, presero Ndombele dal Tottenham quasi gratis. All’epoca ero molto arrabbiato».

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato a Flashscore del suo periodo difficile di quest’estate:

«Una polmonite bilaterale, ho avuto un versamento nei polmoni, che poi è arrivato al pericardio, sono stato ricoverato in ospedale. Ma all’epoca nessuno mi disse quanto fosse grave, cosa avrebbe potuto significare per la mia carriera futura. Ho scoperto solo più tardi che avrei potuto fare la fine di Christian Eriksen all’ultimo Europeo. Nessuno della dirigenza della Repubblica Ceca o dell’allenatore Šilhavy mi ha più contattato, almeno non personalmente».

L’ex Verona doveva arrivare a Napoli a giugno 2022; Barak ha affermato:

«Dopo la stagione 2021/2022 era molto vicino il mio trasferimento, era praticamente già fatto. Ma purtroppo alla fine tutto si è complicato, non si è riusciti a chiudere a giugno e il Napoli ha ritardato la cessione di Fabián Ruiz, al posto del quale sarei dovuto arrivare io. Alla fine, il Napoli ha ricevuto un’offerta per portare il centrocampista Ndombele dal Tottenham quasi gratis. All’epoca ero molto arrabbiato, ma col senno di poi non li biasimo affatto per aver scelto quella strada».

LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI DEL CECO:

Posso rivelare di aver avuto un incontro personale con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, tutto sembrava ok per andare dal Verona al Napoli. Poi è arrivata la Fiorentina, era la seconda metà di maggio. Diverse cose sono state risolte e alla fine il trasferimento a Firenze si è concretizzato, e sono felice e soddisfatto di questa scelta. A Firenze ho ritrovato gli stimoli.

LA GAZZETTA SCRIVEVA A LUGLIO 2022:

Nei prossimi giorni gli inglesi potrebbero rifarsi sotto e allora si entrerebbe in una trattativa concreta e a quel punto la cessione del fantasista polacco, da sei anni in azzurro, diverrebbe probabile oltre che possibile. Il Napoli vorrebbe piazzare un doppio colpo col Verona. Simeone e Barak. In tutto 25 milioni. Il centrocampista che può giocare mezz’ala nel 4-3-3 così come sottopunta nel 4-2-3-1.

