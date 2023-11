Atalanta-Napoli, le probabili: Natan e Cajuste titolari (Sky)

Mazzarri dovrebbe confermare il 4-3-3 con Raspadori terminale offensivo affiancato da Politano e Kvara. Gollini tra i pali

Domani subito un match impegnativo per il primo Napoli di Walter Mazzari. Fischio d’inizio al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18. Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli secondo Sky Sport

Atalanta (3-4-1-2), probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3), probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

L’Atalanta recupera Scalvini in difesa e anche De Ketelaere, Ruggeri e Kolasinac. L’italiano dovrebbe partire dal primo minuto, insieme a Kolasinac. Panchina per il belga ex Milan e per Ruggeri. Squalificato De Roon e in dubbio anche Koopmeiners. Se l’olandese non dovesse farcela, Scalvini in mediana e Ruggeri o Bakker a sinitra.

Nel Napoli ristabiliti Meret, Zielinski e Osimhen. Tutti e tre andranno in panchina contro l’Atalanta. Spazio quindi a Gollini tra i pali e a Natan in difesa insieme a Rrahmani. Davanti dovrebbe spuntarla Raspadori su Simeone con Osimhen pronto ad entrare a partita in corso. Anche Anguissa in panchina, è rientrato solo ieri dalla nazionale. Al suo poso pronto ad essere rilanciato Cajuste, insieme a Zielinski e Lobotka.

La rifinitura prima di Atalanta-Napoli

La seduta ha dato ottime notizie sul fronte degli ristabiliti. Infatti Meret, Zielinski e Osimhen sono tornati a lavorare in gruppo. Quasi sicuramente partirà titolare il centrocampista polacco. Difficile invece vedere dal primo minuto l’attaccante nigeriano. Probabilmente Mazzarri lo utilizzerà a partita in corso. Davanti è ballottaggio serrato tra Raspadori e Simeone per una maglia da titolare.

“Il Napoli si è allenato questa pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico e partitina finale. Meret, Zielinski e Osimhen hanno lavorato in gruppo. Terapie e personalizzato in palestra per Lindstrom e Mario Rui“.

