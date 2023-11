Alcaraz sbaglia a prenotare ristorante, ma lì non c’è posto. Se ne va arrabbiato (La Stampa)

Su La Stampa. A Torino. Il proprietario: «purtroppo eravamo strapieni e non c’era davvero modo di accogliere cinque persone»

Anche Alcaraz sbaglia. Forse non a tennis ma a prenotare il ristorante sì. È successo a Torino ovviamente dove oggi cominciano le Atp Finals.

Lo racconta La Stampa.

Il caso più curioso coinvolge lo spagnolo Carlos Alcaraz. Mercoledì aveva pranzato da Defilippis, pantaloni cargo neri, dolcevita, giubbotto imbottito e un gran sorriso. Ha voluto un piatto di mezze maniche, non più cacio e pepe con scorze di limone, come chiesto in precedenza, ma con sugo all’amatriciana.

I problemi sono sorti la sera di giovedì. Accompagnato dall’allenatore Juan Carlos Ferrero e da altre tre persone, lo spagnolo ha vanamente tentato di far valere la sua prenotazione al ristorante Tre Galline, in via Bellezia. Prenotazione che però non era lì. Ricostruisce l’accaduto il direttore Leonardo de Boni: «L’italiano del gruppo aveva chiamato uno dei due fratelli De Giuli, proprietari del nostro ristorante, però ha sbagliato e si è rivolto a Federico, che gestisce il ristorante della Casa del Pingone. Il tavolo era prenotato lì. Noi l’avremmo ospitato ben volentieri, chi non vorrebbe servire un campione come lui? Però eravamo

strapieni e non c’era davvero modo di accogliere cinque persone».

A quel punto il gruppo se l’è presa e non ha più voluto andare nemmeno al Pingone. Alla fine i cinque hanno cenato nel dehors riscaldato della pizzeria Antico Balon, in piazza Emanuele Filiberto.

CON SINNER CON I GIOVANI

Un talk con alcuni giovanissimi e moderato da Federico Russo e Matilde Gioli. I due tennisti hanno raccontato alcune curiosità e svelato alcuni segreti, tra i quali Sinner ha spiegato cosa gli ha cambiato la carriera. C’è stato spazio anche per un simpatico siparietto tra i due, con l’azzurro che ha chiesto ad Alcaraz: “Devi insegnarmi a giocare a golf”. Divertente la risposta dello spagnolo: “Per me sarebbe più difficile imparare lo sci, ma tu saresti un grande maestro”, riferendosi al suo passato proprio nello sci.

