Zola fa una battuta sul latte materno e fa scoppiare a ridere Bellingham VIDEO

A Channel 4 Zola dice a Bellingham: «Hai 20 anni, io a quell’età prendevo ancora il latte da mia madre», il calciatore del Real non trattiene le risate

L’Inghilterra battendo l’Italia 3-1 ha staccato il pass per Euro 2024. L’Italia crolla a Wembley e ne prende tre. Ne prende tre dopo essere andata in vantaggio al 15esimo minuto con Scamacca su assist di Di Lorenzo e al termine di una splendida costruzione dal basso che nasce da un dribbling di Donnarumma su Harry Kane. Un match vinto in rimonta dagli inglesi che dopo aver patito nelle fasi iniziali con due ripartenze letali nella ripresa hanno messo ko la squadra di Spalletti, che avrà modo di conquistare il pass nel mese di novembre, nonostante il terzo posto in classifica. Tra i migliori in campo del match, c’è stato sicuramente Jude Bellingham. E nel post partita, proprio il giovane talento del Real Madrid è stato protagonista di un siparietto in Tv a Channel 4 con Gianfranco Zola che lo ha fatto scoppiare in una risata fragorosa.

inita la gara, sul terreno di gioco, c’è stato lo studio dell’emittente inglese che a un certo punto ha ospitato anche Jude Bellingham, che dopo aver ricevuto una domanda da parte di Zola è scoppiato in una fragorosa risata. Come il calciatore del Real Madrid anche gli ex calciatori Joe Cole e Jill Scott e il presentatore Jules Breach. Zola durante la diretta ha infatti esaltato Bellingham, sottolineando soprattutto la sua età, perché l’inglese è un classe 2003, quindi ha vent’anni.

«Mi fa sorridere pensare che hai 20 anni, io a quell’età prendevo ancora il latte da mia madre»

La metafora ha fatto scoppiare a ridere immediatamente Bellingham e anche gli altri presenti

Solo a quel punto Zola, capito l’errore e quindi specifica «Insomma non direttamente». Ma ormai il dado era stato tratto e le risate avevano preso il sopravvento. Quei venti secondi di risate incontrollate fanno già parte della storia della televisione inglese.

Fair to say we weren’t expecting Zola to say this to Bellingham 🤣😳#C4Football | #ENGITA | #EURO2024 pic.twitter.com/8e4pBQyOW7 — Channel 4 Sport (@C4Sport) October 17, 2023

