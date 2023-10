Zielinski: «Dopo il gol il Real Madrid non ha visto la palla. Potevamo vincerla»

A Sky: «Ringraziamo i tifosi per lo splendido applauso finale, per tutta la partita ci hanno sostenuti»

C’è tanto rammarico nelle parole di Ptior Zielinski al termine della sfida di Champions contro il Real Madrid. Il centrocampista del Napoli, che ha segnato il gol del momentaneo pareggio su rigore, ha parlato a Sky al termine del match

«Perdere fa sempre male. Ringraziamo i tifosi per lo splendido applauso finale, per tutta la partita ci hanno sostenuti. Volevamo fare risultato, ma non ci siamo riusciti. Però la partita c’è stata e abbiamo fatto una grande partita. In qualche momento dovevamo gestirla meglio, così si pareggiava o si poteva anche vincere. Nel secondo tempo siamo entrati benissimo e abbiamo fatto gol. Per 10-15 minuti il Real Madrid non ha visto la palla, potevamo fare il terzo gol e andare in vantaggio per vincere. Purtroppo non è stato così, poi loro hanno fatto un gran gol da fuori area e purtroppo abbiamo perso»

La rete di Zielinski al Maradona vale il pareggio nella serata di Champions e una ghiotta statistica per il polacco come riporta Opta

Piotr Zielinski ha segnato il suo 50° gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le competizioni (338 partite) – ha realizzato sette reti in UCL, più di ogni altro centrocampista dei partenopei. Freddezza.

Prima di lui Di Lorenzo a Sky aveva detto: Risultato giusto? «Non penso, non siamo appagati. Il pareggio era più giusto, ma nel calcio a volte è così. Abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol come lo abbiamo preso, i ragazzi devono essere coscienti che sbagliare fa parte del gioco. Invece non mi è piaciuto che sull’1-1 non abbiamo pressato e abbiamo sofferto prendendo il secondo gol. Poi mi piace il ritorno in campo dove ho trovato un Napoli aggressivo con palleggio che ha pareggiato e poteva vincerla. Ci sono stati due episodi, il rigore per noi però anche il fallo su Olivera, perciò non parlerò dell’arbitro. Attitudine buona anche da chi è entrato» Dubbio sulla sostituzione di Politano «L’ho trovato stanco, lo era già alla fine del primo tempo. È entrato Elmas perché Camavinga era ammonito. Nel complesso c’era qualità e freschezza in panchina ed era giusto fare appello alla panchina». Garcia sul Bellingham «Il gol fa parte di un momento in cui abbiamo poco protetto l’asse della squadra dovevamo coprire con i centrocampisti l’interno e portare il gioco sulle fasce. Perdiamo un duello con sfortuna perché la palla passa tra le gambe di Ostigard che ha fatto una buona gara. È un atteggiamento sbagliato di squadra perché dovevamo essere in grado di ricompattarsi. I momenti della gara vanno capiti un po’ di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo».

ilnapolista © riproduzione riservata