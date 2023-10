Verstappen campione del mondo F1 per la terza volta consecutiva

Con il ritiro di Perez, l’olandese è matematicamente campione. Gli bastavano tre punti nella Sprint Race del Qatar, ma il messicano è finito sulla ghiaia

Max Verstappen è di nuovo campione del mondo F1. Mentre si sta correndo la Sprint Race in Qatar, l’olandese è già campione del mondo. Gli bastavano appena tre punti per poter essere matematicamente campione, o comunque arrivare davanti al compagno di squadra Perez.

Il messicano però ha avuto un incidente con Ocon ed è finito sulla ghiaia. Non potendo più ripartire, è stato costretto al ritiro.

Il messicano non è stato all’altezza delle prestazioni dell’olandese. Verstappen è un cannibale, solo un sbavatura nel week end pazzo di Sainz a Singapore. Anche all’interno del team Perez non sembra godere di tanta stima. Helmut Marko è stato addirittura multato per le parole sul messicano:

«Sappiamo che ha problemi in qualifica. È altalenante, è sudamericano e nella sua testa non è così concentrato come è Max o come lo era Sebastian Vettel».

Tornando al neo campione del mondo ha vinto 13 gare su 16, non contando la Sprint Race che si sta ancora disputando e la gara di domani in Qatar. A settembre aveva dichiarato al CorSera:

«Ogni volta che scendo in pista. Voglio godermi al massimo questi momenti con ogni persona all’interno del team. Dobbiamo farne tesoro, ricordarli, perché non dureranno in eterno. Chi sostiene che almeno dieci piloti potrebbero vincere se guidassero la Red Bull, forse è vero. Ma non nel modo in cui stiamo vincendo noi. Sono tutte speculazioni, parlino pure. Mi diverto molto anche a vincere così. Per una squadra dominare in questa maniera è il massimo della soddisfazione. Non è mica facile».

